北宋名臣范仲淹的名句「先天下之憂而憂」，連小學生也耳熟能詳，惟知而後行者極少，「先天下之休而休」卻所在多見。

港府日前宣布所有政府僱員，包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，在工作日陪同3歲以下子女或監護幼童接種新冠疫苗，可享最多半日「幼童陪針假」，此前曾請假帶同合資格幼童往打針者亦可申請補假。消息公布至今，未見有公務員團體像早前就着加薪方案錙銖必較般，要求當局重新考慮決定，如此情況實在有欠理想。

皆因出糧給公務員的是納稅人，「陪針假」理應先考慮納稅人的意願，尤其迄今仍有不少政府服務，堅決維持辦公時間為周一至周五上午9時至下午12時45分及下午2時至4時30分，周六上午9時至下午12時30分，周日及公眾假期休息，市民如需上班，請自行遲到早退或請假前往辦理，放假予公務員陪太子啪針，這好不好意思呢？

根據政府新聞稿，​為幼童提供接種服務的社區疫苗接種中心，開放時間為周一至五上午10時至下午6時，周六及周日上午8時至晚上8時，換言之，公務員平日非上班時間也能陪幼童打針，周日即使瞓到九更，食埋個tea，仍有大把時間，但就是放假日子偏不打，虧有政客還建議「半日假唔夠就畀夠一日」，放夠兩日好不好？讓你親子親個夠。

其實「幼童陪針假」只是照搬某飲食集團的東施效顰，然而，政府不是私人集團，公務員人工亦普遍比私人市場高，與其為公務員搞出放假先決的額外福利，倒不如先取消午膳時間暫停辦公的安排，這才叫處事懂得分輕重緩急，將服務市民列作優先，令公帑用得其所。歡迎將上述不費吹灰之力即可減少市民不便的建議寫入《施政報告》。