東南亞詐騙風波不斷發酵，有港人和台胞被利誘赴柬埔寨、緬甸等國家工作後涉被禁錮，被迫從事電騙和網騙活動，亦有被虐打，震驚全城。 保安局已成立專案小組跟進，當局至今已接獲36個相關港人求助個案，其中有14人已確保安全，當中11人已返回香港，但其餘22人可能仍被禁錮，亦不排除有更多求助個案。

筆者認為，當務之急是要救人，營救工作刻不容緩，由於事態嚴重，案情惡劣，背後或涉及國際人口販運和詐騙集團，特區政府要繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館，以及國際刑警和當地有關當局保持密切聯繫，跟進個案，盡一切辦法營救相關人士，為求助人士及家屬提供一切可行協助。至於今次案件究竟是否涉及本地犯罪組織與境外勾結，警方絕對有必要進行徹查。

回首過往，在中央的支持和庇護下，港人在境外獲得救助的例子有很多，筆者印象最為深刻是2020年新冠疫情爆發初期，大批乘搭鑽石公主號郵輪的港人被困日本，筆者在日本支援求助個案時，感受到有祖國的強大後盾，在保安局、入境處和中國駐日大使館的共同努力下，港人順利乘坐專機安全回港。還有國家在戰火紛飛地區進行的多次撤僑行動，當地港人亦能獲得救助。相信在中央和港府的高度關注和努力下，今次被捲入詐騙風波的求助港人，定能獲得全力的跟進和救援。

除了事後營救，防患於未然更為重要。案件受害人一般被高薪厚祿的招聘詐騙廣告所吸引，有經濟困難或社會經驗不多的人容易上當。港府必須加強相關的宣傳教育，讓市民分辨求職陷阱，並透過與東南亞有關當局和業界商討，規範港人到當地工作的招聘流程，保障在外港人的安全和合法權益。