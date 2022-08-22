前年發起或參與民主派「35+」初選、涉違反《港區國安法》、被控串謀顛覆國家政權罪的47名被告中，以「違法達義」戴耀廷為首的29名被告承認控罪，當中包括反國教起家的黃之鋒、民主黨胡志偉、公民黨楊岳橋、拉布和搗亂立法會的朱凱廸、區諾軒、范國威、尹兆堅、郭家麒、譚文豪、毛孟靜，以及街頭爛仔譚得志和前職工盟主席吳敏兒等政棍工棍學棍。

這班美英「新八國聯軍」和「台獨」勢力長期支持、組織、收買和培植的香港反中亂港及「港獨」主力骨幹，內外勾連，裏應外合，搞亂香港，顛覆國家政權，破壞「一國兩制、港人治港」，這是霸權國家遏制中華民族偉大復興和祖國統一事業的重大政治較量。經過「港獨」陣營多年的潛伏經營、滲透和顛覆，逐步升級發酵圖奪權，最終敗於《港區國安法》之手，狗頭軍師戴耀廷帶頭認罪，「留案底令人生更精彩」。無論將來法庭作出何種刑罰，他們都是自取其咎，與人無尤。

29人承認串謀顛覆罪，徹底撕去他們騙人的爭取民主自由口號、自詡公義鬥士的招牌，原來全是政治騙子，出賣港人利益、裏通外國的漢奸港奸。

29人承認串謀顛覆罪，徹底撕去美英等打着維護人權民主自由、干涉中國內政的遮醜布。一時之間，所有境外後台老闆和幕後黑手扮鵪鶉，尷尬不已。顛覆罪確證美英等是罪魁禍首。

29人承認串謀顛覆罪，就是反證林鄭政治錯誤和管治失敗。林鄭政府由始至終推行一條綏靖主義錯誤路線，放棄堅決對敵鬥爭，採取妥協退縮政策，屈膝求大和解，直接地坐大敵對勢力，增強敵對勢力顛覆特區政府的膽量和野心。不續告佔中案、取消政治黑金案、如期區選等等，便是明證。