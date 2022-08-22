新一屆政府強調係一個「能做事，做成事」嘅政府，究竟市民感受到幾多呢？「利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去」，市民大眾又是否感受得到？群眾利益無小事，執政者知之，若然未能從善如流去改善，為政，未能察其疾苦，未能安民，那又有甚麼用呢？

呢嗱！李家超將於10月發表其上任後首份《施政報告》，日前佢率領12名司局長到荃灣出席首場地區諮詢會，約有一百名地區人士出席，多人發言不約而同都係關心房屋問題及人才流失問題。事實上，呢兩個問題亦正是本報最近探討及評論嘅焦點所在。

老朽亦十分關心基層何時「房事一通，生活輕鬆」，活力返晒嚟！可惜至今呢條「輕鬆之路」依然十分遙遠！本報早前報道安達臣道新居屋配套未完善，交通不便又沙塵滾滾，入得去住慘過充軍！話口未完，又有皇后山邨及山麗苑陸續入伙，新公營房屋又係乏配套！之不過今趟好似有啲啲進步，不至於「慘過充軍」，好似《水滸傳》中林沖被發配到偏遠地區滄州！粉嶺皇后山新公屋，假假哋都坐落粉嶺吖！今趟本報形容慘過住離島啫，有進步！

然而，官老爺又點會知道基層市民日常生活嘅痛苦？呢度又係山旮旯，人口約3萬，適齡學童約1,500名，惟教育局低估適齡學童人數，僅建兩間小學，學額根本不足以應付需求。唔少邨內學童被迫跨區到上水上學，又衍生唔少民生問題，即使係屬同一校網嘅粉嶺區，亦因皇后山出入交通不便，家長叫苦連天。新學期好快到，學校仍須繼續落實每日快測安排，意味住喺「慘過住離島」嘅小學生，又要早些起床準備快測，跨區上學，對小一學生尤其係一種折磨，教育局真係要諗諗計！