公營醫療服務是社會保障的四大支柱之一，但系統性的「超飽和」，令整體服務陷進左支右絀的困境，為醫護人員、病人、服務質素帶來「三輸」壓力，更對政府管治和社會民生疊加衝擊。最近被熱炒的牙科街症輪籌事件，瞬間將問題激化並形成側擊逼力，政府宜速正視，並即時行動，以牙科服務為平台，以政策資源為手段，有擔當有能量地展現善治新格局。

香港的健康醫療服務質素卓越，但隨着人口老化和持續提高的服務要求，包括牙科服務在內的所有公營服務，都難免會面對供求關係的臨界極限。醫護人手不足、服務供不應求、服務設施超負荷、服務收費易受市場價格影響等，都成為激化牙科服務問題的主要變數，但萬變不離其宗，只有開源節流增加資源的短中長期三手段。

在西方的現代醫學體系中，牙科的發展軌迹與治病救人的「主流」醫學不一樣，各本專業、相輔相成、平行發展，協作合力維護公眾健康。在香港，基於資源分配和服務提供的考量，牙科服務向由私營體系主力承擔，政府則集中負責「主流」醫療，亦將其列作公務員福利，彼此分工分責明確，相互協調，行之有效。然而，伴隨人口老化和社會需求提高，政府雖已全面因應，盡量騰出資源為公眾提供緊急街症服務，並調動關愛基金及其他行政和財政資源，多途徑地支援和擴大公營牙科服務，但無助破解程序規條、緩不濟急的現實瓶頸，拉不近供求差距。

平情而論，讓正受牙患煎熬的病人要跨區或通宵排隊輪籌求診，不少人更是輪候失敗而需「再痛一會」，情況怎也說不過去，特別是經媒體曝光，公眾情緒漸呈激盪，政府不但要坐言起行，更要讓公眾看得出、感受得到。第一，在短期開源方面，政府應以便民和即時見效為目標：（一）全面檢視並適度調整牙科街症的服務部分，適量增加對公眾服務的地點、時間和名額，盡量爭取區區有牙科街症診所。（二）彈性調配各街症診所的診症時間，爭取除公眾假期外，日日有街症。（三）從內部抽調醫護人員，支援和加大街症服務。（四）若未能即時抽調足夠的人手和診所，可考慮以加班或津貼形式，招聘已離休員工或加強公私營合作，負責任地即時滿足市民的需求。

第二，在中期措施方面，應兼具開源和節流功能，可以考慮參照西醫的做法，引進更多海外人才，並且改善服務條件，挽留本地人才並鼓勵已離職者重返行業。同時，通過關愛基金和基層醫療體系等現有機制，以及積極推動公私營合作，加大對公營牙科服務的支持力度。

第三，至於長遠措施，就是全面檢討牙科服務的政策目標、定位和資源配置，將其歸屬醫務衞生局，正其名、行正事，另闢新出路新思路，系統性優化完善香港的牙科服務。