世界視線：中俄威懾震日本　軍演選址有玄機

自美國眾議院議長佩洛西訪問亞洲後，東亞局勢便愈發緊張。中國宣布抽調部分軍隊北上，在月底參與俄羅斯主導的代號「東方-2022」聯合戰略演習。演習地點包括日俄主權爭議的南千島群島（日稱北方四島），中俄將趁機威懾不斷興波作浪的日本。

除中俄外，白羅斯、印度、蒙古及塔吉克斯坦等國亦參與演習，演習內容包括遠程部署及跨區戰略機動等。地域覆蓋俄軍東部軍區13個靶場，其中兩個位於南千島群島。軍演恰好在美日韓夏威夷導彈防禦演習後舉行，其中意味不可謂不深。美國中情局曾指數萬俄軍在烏克蘭陣亡，並質疑影響俄軍演習能力。俄羅斯通過大規模演習向外界表明，俄軍即使在俄烏戰爭的背景下，仍能調動大部隊與他國演習，顯示強大戰備動員能力，反擊俄軍戰力嚴重削弱的謠言，亦反擊日本所謂北方四島是固有領土的說法。

對於中國來說，在南千島群島附近演習可展示武力，抵近向日本施壓。日本最近不斷鼓吹台灣有事論，不但在新版《防衞白皮書》開首提及台灣，更以較舊版倍增的篇幅描述台灣形勢，流露介入台海衝突的意圖。南千島群島的國後島、色丹島及齒舞諸島與北海道隔海相望，假如北海道民眾聽到對岸傳來隆隆炮聲，相信會有心理壓力，東方-2022演習正好給了中國一個反制日本的機會。

戰略演習一向受俄軍重視，每年均由一個軍區主導，過去4年由東部、中部、南部及西部軍區輪流舉行一次。俄軍去年首次派人參與在中國舉行的「西部‧聯合-2021」戰略戰役演習，為兩國近年最大規模聯合軍演。隨着地緣局勢變得險峻，中俄遠程轟炸機執行戰略空中巡航，翱翔黃海、東海、日本海及西太平洋上空。兩國軍艦更穿越分隔日本本州、北海道的狹窄津輕海峽，演練日本南北海空包抄戰術，劍指美國及日本。

在美國默許下，日本捨棄《和平憲法》已成定局，在地區局勢推波助瀾及火上加油。更重要的是，日本積極配合美國印太戰略，對中俄愈趨強硬，企圖製造安全危機令修憲合理化，令險峻的局勢變得兇險。