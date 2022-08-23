正論：跨代貧窮遺禍深　須振青少奮鬥心

少年強則國強，少年智則國智，少年富則國富。社會有沒有希望，自然要看未來的主人翁，但近日涉及青年人的新聞，都令人倒抽一口涼氣，青少淪為黑暴面對法律制裁，亦有本地學生及年輕人疑與拐騙集團勾結，販賣香港青年到東南亞做奴工。救救香港青少年，實在刻不容緩。

新班子蜜月期將逝，各界都希望特區政府快點做實事，其中一個令人關注的議題，就是如何為基層青少找出路，提供向上流機會。政務司司長陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，昨日公布「共創明Teen計劃」細節，目標對象是來自弱勢社群，尤其是居於劏房的初中生，首批名額2,000個，計劃包括安排師友配對、個人發展規劃和約萬元財政支援。

青少年血氣方剛，最容易受人唆擺，尤其是社會有名氣的人士，之前反修例暴潮，不少專業人士包括學者及律師大狀鼓吹上街反政府，被捕者大部分是年輕人特別是學生，當中很多都是來自基層，連請律師也沒有能力，要靠涉及洗黑錢的基金安排律師，最容易誤信讒言，有的更以為一走了之，可以逃避責任，中槍少年曾志健匿藏在不見天日地方，最終也是落入法網。12名香港人蛇於前年乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，10人已先後由內地移交香港，當中喬映瑜昨日刑滿返港，由於涉及前年一宗炸彈案，返港後即被警方拘捕，不知何日重獲自由。

三人行，未必有我師，校園更充斥「黃師」，要匡扶青少走正路，良師益友絕對非常重要。政府也明白這點，為參加擺脫跨代貧窮計劃的學生，配對一名義務「友師」，這些「友師」在職並能在職場安排工作影子，商界亦有參與。具豐富人生經驗的「友師」，可以分享處世心得，並助學生培養正確理財觀念，希望藉此開闊他們眼界，加強自信，訂下目標，從而力爭上游。

態度決定高度，雖然沒有寫包單參加有關計劃可以脫貧，但人生漫漫長路，輸在起跑線，只要發力及時，依然可以從後趕上，龜兔賽跑的故事流傳至今，必有其原因，青少年易被網上負面訊息影響，意志薄弱失去耐性，心急搵快錢，隨時一失足成千古恨。有人被黑幫收買做販毒衝關豬，最近更揭發求職騙案「賣豬仔」，求助者很多是廿來歲年輕人，以為在外地有高薪厚職「筍工」，結果被誘騙成奴工，最令人感嘆就是，香港警方拘捕6名疑犯，大都是30歲以下，一名學生更懷疑是犯罪集團骨幹成員，涉嫌操控同黨招攬受害人，後生可畏，今時今日竟變成負面詞。

青少年缺乏向上流機會，不思進取，容易被罪惡拉入萬劫不復的深淵。跨代貧窮影響之深，政府絕對不能輕視，要讓基層看見未來，光喊口號是沒有用，政府釋出誠意，出手助基層學生，希望是持續性行動，千萬別虎頭蛇尾，前朝太多失敗例子，別要重複在新班子！