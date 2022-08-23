功夫茶：球場起樓傾咁耐　難道公屋天上來

新一屆政府上場話咁快即將兩個月，提出「以結果為目標」嘅特首李家超稱處理房屋非空談，為解決「公屋提前上樓計劃」，一味「提速、提效、提量」，急急腳將位置山旮旯嘅粉嶺皇后山公營房屋陸續入伙，搞到學童跨區上學「慘過住離島」，有口痕友話都未至於去到「北大荒」，冇雪落，冬天趕返學，依然好溫暖喎！

嗱！究竟基層尤其一眾劏房戶幾時可以「房事暢通，生活輕鬆」呢？見微知著，政府擬收回粉嶺高爾夫球場，並擬約9公頃用地興建12,000伙公屋，單嘢由上一屆政府講到依家，之不過，環境諮詢委員會日前就相關發展項目嘅環評報告討論咗22個小時，仍未有共識，宣布延後決定，並尋求土木工程拓展署提交進一步資料。

呢嗱！本土研究社有成員尋日表示，呢次做法罕有，以往環諮會通常有條件通過報告，並要求有關方面補交資料。佢認為，高球場「舊場」位置租約於2019年到期，政府暫時續約至明年8月，而「大場」則續約至2027年，如果一早收回土地，爭議聲音相對較細，現時建公屋計劃暫緩，亦可能令土地政策觸礁，形容係政府「自己攞嚟」。要言之，政府仍然不改「議而不決，決而不行」嘅陋習，一味吹水，蹉跎歲月！

本土研究社又表示，如果有關位置嘅生態環境價值高，冇理由繼續用作高球場，應改建生態公園開放予公眾，畀市民多個好去處；又或繼續通過公營房屋計劃，無論如何都唔應該無限期續租。呢，環諮會主席又講嘢，指暫緩決定並要求政府補交資料嘅做法並非無先例，環保署署長亦可決定是否批准環評報告。政府補交資料和整體建屋規劃可以同步進行，相信不會阻延高球場建公屋計劃。既然係咁，是否建公屋，都係睇政府是否心中有民！究竟逼走隻雀仔還是建多一間公屋重要？這才是問題。

有議員就認為，暫緩決定顯示當局嘅環評報告有不足，要補做有關雀鳥作息期調查需時約半年，或令建屋計劃推遲至少一年以上。佢指出，未來10年33萬個公屋建屋計劃屬「頭輕尾重」，而高球場要到2029年才有房屋供應，非首5年最需要房屋嘅時間，而後5年房屋供應量會隨着2031年新發展區陸續入伙會追上目標。

阿哥，講係咁講，客觀環境往往會變，一個高球場撥9公頃用地都因一個環評拗到日月無光，「昨日是而今日非矣，今日非而後日又是矣」，拗得嚟天亦有情天亦老吖！既然處理房屋非空談，政府就係要能建屋、建成屋方為大師傅！本報為政府獻上咁多實效嘅建屋拓地藍圖，並花費人力物力為政府覓得咁多新界棕地和港九廢置工廈，政府要是一心為民做實事，善用本報之建議，應得廣廈千萬間，大庇劏房基層俱歡顏——看來已經不是夢！何須到如今仍為一塊9公頃地爭論不休！唔通公屋天會跌落嚟？