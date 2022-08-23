產評：內地減息救樓市　香港撤辣待何時

俄烏戰事持續半年仍未停火，世界經濟正承受高通脹、低增長之苦，禍不單行是近期北半球主要經濟體遭遇數百年一遇的熱浪兼旱災，民眾荷包跟隨萎縮，急需政府果斷救助。正因如此，內地官方近期無間斷推出救市措施，務求全力穩住經濟大局，尤其樓市這條貫通全國的大動脈不可斷流！如是者，唇齒相依的香港是否須趕緊跟上步伐，「撤辣」穩樓價？

由於美國聯儲局踏入加息周期，當地利率上限已加至2.5厘，市場預期9月會最少再上調半厘，即利率會見3厘，故今次內地實施了不對稱減息，一年期貸款市場報價利率僅減0.05厘，報3.65厘，而5年期相關貸息則降0.15厘，報4.3厘，以便讓短期利率與美國相比仍具有一定差距，以達致既能挽救樓市，又可保住匯價平穩之效。

簡單而言，一年期貸息可理解為對百業的基準貸款利率，而5年期則主要針對有抵押的貸款，尤以房產為主。據市場分析，今次下調利率能讓每百萬元人民幣的房貸最高可省下約3萬元人民幣利息。由此可見，內地已向市場明確表明穩樓市比挽救其他行業來得更迫切，也實實在在地回應民眾訴求，在收入減少而債務比重相對增多下，務要透過減息降負擔，增強消費意願。只要樓價穩住了，自然就能增強入市信心，激活交投後，後續就能振興家電、裝修等行業，再起到推動百業興旺之效。

內地深知樓市興旺是引領經濟向上的重中之重，為何港府仍未緊跟國策穩住本地樓市？據地產代理披露的最新信心指數按周再跌3.2%，已連跌6周，並創下23個星期的新低；樓價指數按周亦跌0.29%，更是連跌10周，重返去年3月水平。若與過去4周前相比，跌幅擴至1.52%，拖累年內跌幅加大至4.32%。若按3區劃分，3區樓價皆連續4周全線下跌。

市民對樓市信心之所以加速轉弱，明顯與蝕讓盤不絕有關，由年初零星個案，演變成差不多逢過去3至4年買入的單位頻現蝕讓個案，即使部分帳面仍有賺，但若計及買賣時須支付的交易費和其後裝修入伙費，實際已是蝕本離場，還未計香港人口已現淨流失，單位供不應求的情況會持續緩解。若然這樣的數據及市況仍未能說服政府「撤辣」增加購買力，那麼，是否要樓價狂跌兩至三成才是最佳時機？

須知道內地樓價只是微跌，中央已意識到穩住局面的重要性，且內地貨幣政策有自主性，可透過適度減息而達致效果。反觀香港實行聯繫匯率，貨幣政策緊跟美國，市場已估計最快下月上調最優惠利率（P），且何時見頂回調完全是看市場資金流和美國聯儲局。這樣一來一回，香港樓市實在難以看好，甚至預示樓災伺機來襲，及早「撤辣」做好防備實屬理所當然，屆時亦能向港人交代，讓輿論無藉口砌詞轟政府後知後覺才「撤辣」，何樂而不為？

面對世界政局複雜多變，早已不能飯來張口，主動預防才為上策！今次北半球旱情只怕激化通脹，令美國息口再大幅向上，香港供樓一族負擔勢增，做足防範穩樓價已刻不容緩。