香港在防疫政策方面處於兩難之境。

西方各國是躺平，主要是不顧老弱傷殘者的生命與健康。這是典型資本主義的心態，只計算成本。以美國為例，新冠疫情的作用是讓眾多的老人病逝，也使弱勢社群更易生病被淘汰，政府的醫療福利主要維護富人。歐洲稍好，福利主義還保留不少，但也在美國價值與美國政府影響之下，社會民主主義正讓位於美國式的資本主義和極右的民粹主義。歐美仍然每天病死者上千，政府無動於衷，也乾脆如美國不予記錄和向社會報告，直接把疫情掩蓋。中國內地與香港可以這樣做嗎？

「動態清零」難免影響經濟與社會民生，特別是中國內地與香港這麼多年的大發展，依靠全球化和市場一體化，防疫、動態清零的措施暫時阻隔全球化與市場一體化，必然會經濟收縮。內地疫情控制頗佳，對經濟民生打擊有限，內地的生產與出口還有增長；若不是上海出了問題，第二季度經濟不會這樣差。

但香港對全球化的依賴更深，本地經濟規模小，迴旋空間有限，打擊便十分巨大。以香港本來的自由港體制，若學歐美的躺平，病毒輸入發病的情況當會比歐美嚴重。南韓只是放寬，疫情便反覆，重病與病死者與歐美看齊，應以此為鑑。香港沒有工業，單靠服務，服務依賴人員來往，防疫阻外來需求，也減內部來往，單靠本地人口不足以支撐經濟。而疫情未有平復迹象，還需嚴格防疫，怎樣可克服經濟下滑的劣勢呢？失業與收入下降，貧窮問題加重，都會形成惡性循環。

精準防疫、精準通關是辦法，但作用有限，主要是紓減，不是解決。解決還靠動態清零，防疫的手段日常化，讓市民與之並存，爭取動態清零或病毒馴化。昨天我建議的深港通關，防疫與經濟民生一體化是大的變革，卻可使香港借深圳有更大的經濟民生迴旋空間。

此外，港府可善用財政與儲備支撐疫情期內經濟。一是再發消費券萬元，另對長者幼童增發三千元，可增加消費投入和市場信心。二是加快各種基建工程，增設新工程，以基建投入來推動經濟，也借機加快落實城市的布局，為疫後發展布局。三是政府提供直接資助在香港推行全面新增教育、培訓，集中於對中國發展（包括大灣區）與一帶一路的認識和開創各種英語以外語文的教育，創造新的競爭優勢。