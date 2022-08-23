中國駐柬埔寨大使館日前發文表示，近來媒體報道有在柬埔寨的台灣同胞人身自由受到限制，被迫從事網絡賭博、電訊詐騙及其他違法活動，希望得到及時救助，盡早脫身。文章說，台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在。文章同時呼籲，無論台灣同胞在柬埔寨遇到何種困難，均可直接聯繫他們，中國駐柬使館將一如既往，依法依規，提供及時高效的領事保護服務。

可以料到，在台灣當局頑固奉行「台獨路線」面前，中國大陸再次「熱臉貼了冷屁股」，台灣當局又抓住了一個肆意攻訐大陸、鼓噪「台獨」的機會。台灣「外交部」隨即發文聲稱，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫床，是中國「一帶一路」政策的遺毒，攻訐大陸此舉形同「一邊放火，一邊喊救」；聲稱台灣可「行使領事權」，絕對不會「外包給他國政府代勞」云云。

事實上，台灣方面和柬埔寨根本沒有外交關係，與柬埔寨建立外交關係的是中華人民共和國。中柬兩國建交，和所有與中國建交的國家的國際準則是一樣的，都是只承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

在此鐵的事實和原則下，台灣當局何來「行使領事權」？胡扯甚麼不會「外包給他國政府代勞」？一個根本沒有的東西，台灣當局造假，煞有介事的大喊大叫有，還要振振有詞的聲稱「保護」，絕對不會「外包」，這不是天大的笑話嗎？這是一副怎樣的無賴、無恥嘴臉？

更加流氓混帳的是，台灣當局把這件事誣栽成是大陸「一帶一路」遺毒，是大陸造成的，他們又在煽起仇視大陸、仇恨中國妖風。這些年來，台灣方面特別是民進黨、陳水扁、蔡英文之流，總要抓住任何一件事情，用盡卑鄙手段挑動台灣民眾對大陸仇恨，所為者就是「台獨」！