昨日因，今日果。涉及前年「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的47名被告，其中29人認罪，包括始作俑者的戴耀廷等主腦，令不少人感到意外。其實不必意外，此案涉及《港區國安法》，有外部因素而不設陪審團，有人明知不可能脫罪，不如早點認罪博輕判。何況「612」黑暴基金已散檔，有些人即使想掙扎狡辯，也要考慮經濟因素。

最諷刺的是，此案逾半被告已自動認罪，西方政客和媒體還在喋喋不休，一邊為這班人鳴冤叫屈，一邊抹黑《港區國安法》。對不設陪審團一事，西方媒體更是大驚小怪，小題大做。實際上，正如法律界人士指出，世界上絕大部分國家或地區都沒有陪審團制度，包括許多所謂的西方民主國家。香港司法制度源自英國，並不表示一切都不能改變，畢竟香港已回歸25年，那頂又腐又臭的假髮早就應該摘掉。

再說，此案不僅涉及國安法，更是政治敏感案件，交給一班沒有受過法律訓練的陪審團成員，真的能夠得出公正裁決嗎？尤其是香港社會泛政治化，藍黃壁壘分明，誰能保證陪審團成員不會受個人政治傾向影響？以美國為例，遇上政治特別敏感的案件，控方可以將案件轉到另一個州或距離案發地較遠的地方審訊，以免受到當地民情輿情影響。而香港只是彈丸之地，如果要將政治敏感案件轉到較遠的地方審訊，只能選擇內地，被告是否樂意？西方又有甚麼反應？國安法確實有這樣的規定，嚴重個案中央可保留管轄權，案件有機會移送內地審訊。但迄今為止，中央從未行使相關權利，從未將國安案件移送內地審訊，攬炒派應該知足了。

不管怎麼說，香港事務純屬中國內政，西方無權干預。美國將國會山莊騷亂定性為「未遂政變」，共有約850人被捕，迄今已有330多人認罪，220多人被判刑。按照這個標準，香港反修例黑暴的性質比美國「未遂政變」嚴重得多，「35+初選」更是赤裸裸的奪權陰謀，有人受到法律制裁乃罪有應得，西方有何資格說三道四？他們為何不替參與美國國會騷亂的被告「伸張正義」？

做自己的事，讓別人說去。國安法實施後，黑暴平息了，攬炒派認罪了，社會穩定了，這才是最重要的。至於西方說三道四，根本無關緊要，反正他們搞不出甚麼新花樣，更改變不了任何事實。