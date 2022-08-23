當歐洲正出現糧食危機，很多先進國家的人民食不果腹，香港卻還是另一副光景。筆者跟家中的鐘點傭工閒聊，不時聽到她說要量度體重，近日好奇地問：「你大概隔多久會量度一次。」她說：「我每天都要量好幾回。」我倏地瞪大眼睛，眼中肯定是充滿問號，故不待再問，她已主動補充說：「每天最少量度3次，早、午、晚各一回。」

家傭見我更加疑惑，便徐徐解釋，說自己雖然只屬中等身形，但畢竟人過中年，營養師叮囑她當心會過胖，須注意飲食，每天進食要定時、定額，一旦發覺上午吃多了，體重稍增，下午就要知所節制，不能再饞嘴，因此從早到晚，她的眼睛都要盯着量重器。

這種現象在香港，肯定不是個別例子，就連筆者也曾向朋友求教，說自己肚腩漸脹，有何妙方解決，朋友瞟一瞟我的肚子，說：「少吃些吧。」我默然點頭。

香港當然有人要餓肚子，但估計不會太多，更多人是在為肥胖而煩惱，因此幫助消脂減肥的營養師、健身教練，老是其門如市。歐洲固然富人極多，但窮人的比例也不少，英國6,000多萬人口，每天卻有上千萬人因為食物不足，而被迫減餐。大家同在一個世界，香港其實已比不少地方幸運。

很多港人埋怨每月電費的支出甚巨，這或許是實情，但最低限度本地電力供應正常，你只要按下電鈕，燈子就一定能夠點亮。在不少地方，有錢不代表就能有電，目前四川正實施限電令，這兩天，就連上海也有多處景觀區域要為省電而關燈。香港表面上資源充足，要啥有啥，奈何很多市民仍是活得不快樂，箇中原因何在，該如何解決，未知當政者可有想過？