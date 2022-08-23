俄羅斯總統普京、馬來西亞前總理馬哈蒂爾，近日不約而同批評美國讓眾議院議長佩洛西等政客訪問台灣，精心策劃挑釁行為，與中國大陸對抗，旨在於台海地區挑起戰爭。老美的心思好比《國王的新衣》，只不過並非人人有良知，敢於說出真相，有人只樂於為虎作倀，積非成是。

普京形容佩洛西的訪台行為，不僅是個別政客的不負責任，也是美方有目的、有意識地破壞地區乃至世界穩定戰略的一部分，「是不尊重他國主權及本國國際義務的無恥表現」。此話出自普京之口特別有說服力，皆因俄羅斯正是老美設法把類似北約體系延伸，落入了挑釁陷阱的苦主。

相比起解放軍在台海以軍演回應佩洛西訪台，普京是以出兵來回應北約東擴及執意要做美國抗俄爛頭蟀的烏克蘭總統澤連斯基，結果給予藉口讓美國發動其一眾附庸對俄搞制裁。只有自掩一目來觀世界的無知黃絲才會以為大陸應對真失威，事實上，同樣是請君入甕，大陸一次又一次讓老美如意算盤打不響，失威的是俄烏戰爭後想食過翻尋味的老美。

正如本欄早在去年10月已指出「美國最大的敵人不是中國，也不是俄羅斯，而是時間」、「美國人亟欲盡早與華開戰，否則世界一哥地位更加不保」，山姆大叔盛讚香港黑暴是「美麗的風景線」、打新疆強迫勞動牌，總統拜登甚至急得連「協防台灣」也說出口，究竟是未經大腦的攪局，抑或是精心策劃的挑釁呢？如果能將以烏耗俄的一套照搬，在台海地區挑起代理人戰爭，並巧立名目以制裁方式將全球第二大經濟體壓下去，真是何樂而不為。然而，網上既有視頻顯示內地有女孩能以《三國演義》看穿俄烏戰爭的底蘊，露體狂赤裸裸的計謀又如何能得逞呢？只落得吊吊揈的尷尬。