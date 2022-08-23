港府展開打擊衞生黑點計劃，其中一個重點是處理問題招牌，包括棄置破損招牌、沒有牌照和批准的招牌。筆者長期關注相關問題，因招牌塌下引致途人受傷的意外，一宗都嫌多，屋宇署須加快清拆危險或棄置招牌，增加大規模巡查行動，保障市民生命安全並改善市容。

屋宇署表示，今年將會拆除近1,700個危險或棄置的違規招牌，單單在深水埗已佔570個，預期10月前完成清拆行動。筆者對此表示歡迎。屋宇署自2014年起，分別在不同區域的街道路段展開行動，對未有參加「招牌檢核計劃」的違例招牌發出法定清拆令，部分街道如深水埗福榮街、油麻地廟街，亦見到一定的成效，但署方的工作亦有很大改善空間，一是行動範圍有待擴展；二是處理招牌清拆令進度緩慢，每年尚未獲遵從的清拆令數以千計，署方應加強行動，確保涉及招牌的清拆令盡快獲遵從，並適時採取檢控行動。

招牌清拆令不獲履行的原因有很多，例如很多舊招牌沒有登記、沒人認領，最終就由屋宇署指示承建商代為清拆，但工程費追討不了，只能由公帑埋單，情況是不理想。筆者認為，當局可考慮向招牌擁有人收取合理比例的按金，當招牌被遺棄或需要清拆時，政府可動用有關資源清拆，同時亦可加快政府承建商的清拆行動。當局亦應加強向商戶宣傳「檢核計劃」，積極運用資訊科技建立全港招牌資料庫，加強對現存招牌進行安全檢查。

打擊衞生黑點和美化市容，不但是政府的責任，更是全民的責任，市民的每個行為習慣都足以影響城市環境，政府在做全港清潔運動的同時，必須持續加強宣傳及教育，讓市民在個人及社區層面，都能建立保持清潔和守法自律意識。