中國有句成語：「士別三日，刮目相看。」借來形容政務司副司長卓永興的「打鼠除黑」全城清潔計劃大行動表現，十分貼切。筆者多年前已認識卓官，他當時是張建宗麾下唯唯諾諾的「隔夜油炸鬼」，沒有出色擔當。今天看他前後判若兩人，可見李家超班子是強將手下無弱兵，倘是「四方木」或奸庸懶廢的「當官不為民作主」，不如「早日回家賣紅薯」好了。

8月14日，卓永興牽頭的「打鼠除黑」清潔大行動，像一股旋風席捲市區著名衞生黑點和鼠患成災的街巷。計劃開展的新聞報道及專訪佔用了大小版面和時段，形成一股龐大的改革壓力引火燒官身，火頭直燒民政總署、各區民政處、食環署、運輸署、路政署、渠務署、房屋署、屋宇署、警務處等日常與市民密切直接接觸的部門。箭頭直插各部門官僚主義的死穴，贏得老百姓掌聲之餘，也引出老百姓的質疑：是否「做騷」？卓永興旋即回應：非也！表示會持之以恒。

其實，卓永興旋風所揭露的問題是十分深刻，掘出積聚多年的民瘼，踢爆官員怕事避事、不敢擔當失職。難道衞生黑點、鼠患蚊患今天才發現嗎？試問地區民政專員作為一區之尊，為何不巡區，讓困擾民生的清潔衞生問題堆積如山？試問運輸署署長，今天才知道廢棄電單車隨街隨地棄置嗎？試問勞福局局長，今天才知道前線勞工4年沒人工加嗎？試問屋宇署，今天才知道數以千計的棄置招牌危及樓宇和途人安全嗎？為甚麼「打鼠除黑」計劃一推出，各政府部門負責高官登時如夢初醒，立即回應並急急風火行動起來？不是很奇怪嗎？

卓永興旋風便是最好的行政主導樣辦，假若官員肯真幹事，議員便沒事忙。肯真幹就是行政主導。