為政，最重要是務實，即「不受虛言，不聽浮術，不採華名，不興偽事」。許多事情，在上的只要走多一步，面向群眾，唔好成日坐喺冷氣辦公室諗啲虛無縹緲嘅所謂「政策」，民生必然有所改善，而且係立竿見影！

呢，住喺劏房嘅租客，環境差就不用多講了，部分住戶更遭業主濫收水電費斂財。去年修訂嘅《水務設施規例》防止分間單位（劏房）業主向租戶濫收水費，可惜有無良業主當有關規例冇到，而被濫收水電費嘅劏房戶基於種種理由，例如怕被迫遷而不敢投訴，即使投訴亦未必獲跟進。

事實上，早前有業主因濫收水費被判罰5,000元，成為有關條例修訂後首宗定罪個案。有論者指出，違反限聚令或冇掃「安心出行」都罰5,000銀啦，有關罰款對業主而言，未必起到震懾作用！咁又係噃，有啲大業主有幾十個劏房收租，每個劏房一季「執多」一百幾十蚊水電費，好快就返晒嚟！

嗱！水務署於去年推出先導計劃及簡化申請安裝獨立水錶嘅程序，為合適嘅劏房租戶安裝水務署獨立水錶，結果租戶齊聲讚好。有居於深水埗嘅劏房租戶表示，自從安裝獨立水錶後，之前一個月要交80多元水費，依家一季先交80多元；而佢嘅鄰居甚至不用交水費，因為一般住宅用戶可享有12立方米嘅免費用水津貼（約50元），人少或節儉用水戶，絕對有可能不用交水費。

有業主表示歡迎，因怕誤墮法網；亦有業主指無意多收租客水費，且安裝獨立水錶後，節省抄錶及計算水費時間，可謂「雙贏」方案。之不過，截至今年7月中，只得12個申請個案獲批，希望當局加快審批，畀更多劏房戶安裝獨立水錶，同時多巡查及主動執法，保護弱勢社群乃應有之義。