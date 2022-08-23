有港人慘被拐騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家的新聞，近日引起全城哄動；受害者的遭遇駭人聽聞，惹人同情，但也有人堅信「禍福無門，惟人自招」，認為受害者亦要負一定責任。姑勿論受害者有錯與否，如何營救身陷困境的港人，如何防止更多港人受騙，才是當下最值得討論的重點。

根據現有的資料，不論是港人抑或台灣人，絕大部分受害者都是被「高薪厚職」引誘，夢想到東南亞「掘金」；也有一部分人明知是詐騙團夥，也自願加入，甚至有小部分人自稱在旅遊期間被擄走。不管是哪種方式，港府也有應對手段。首先是加強宣導教育工作，雖是老生常談，但只有把行騙手法、上當後的悲慘遭遇，盡數曝光於人前，才能讓市民提高警覺，杜絕不必要的幻想。至於有受害人自稱旅遊期間被擄走，無論真偽，港府也應與當地政府合作，必要時可發旅遊警示，既是為了提醒市民，也是向當地政府施壓，迫使當地政府加強執法，切實保護每一名香港遊客！

此外，當局也應深入調查，徹底摧毀盤據香港的人蛇組織！單憑網上幾句花言巧語，又可以引誘多少港人上當呢？未曾面談，幾多人願意孤身犯險呢？筆者認為，該些犯罪集團在港必有「接頭人」，甚至與本地黑社會有聯繫，共同犯案。事實上，「賣豬仔」相關新聞在台灣引起關注後，台灣警方已迅速展開行動，先後拘捕多名當地「蛇頭」。雖然本港執法部門日前亦拘捕多人，懷疑涉案，但估計被捕者只是人蛇組織的底層，背後金主及首腦相信仍然在逃。

針對營救港人，港府已成立專責小組，然而營救工作並不簡單，尤其受害人假如已被轉賣至被稱為「終點站」的緬甸「KK園區」，營救工作將更具難度。畢竟KK園區位於緬甸克倫邦，屬三不管地帶，主要受地方武裝勢力控制。從KK園區有持槍人士把守等資訊來看，不難推斷，KK園區很可能受地方武裝勢力保護，即便緬甸軍政府想介入，也無能為力。

值得一提的是，克倫邦之所以長期陷入動亂，與歐美國家頻頻攪局不無關係！從歷史上來看，二戰期間，英國殖民政府為聯合克倫族抵抗日軍，曾承諾戰後幫助克倫族獨立建國，最終卻未有兌現承諾，以致克倫族為追求獨立，長期與緬甸軍政府作戰。克倫族與緬甸軍政府多次衝突中，自詡「世界警察」的美國、喜歡干涉別國內政的歐洲議會等，均沒有積極調停，反而有愈來愈多證據顯示，西方勢力暗中支持克倫族，加上軍政府頻受西方制裁，且同時與多個反抗勢力作戰，以致軍政府無力平亂。

誠然，緬甸軍政府長期打壓甚至迫害少數民族，才是激發動亂的主因；但不能否認西方世界推波助瀾，導致局勢一發不可收拾。倘若克倫邦牢牢掌握在軍政府手內，在KK園區黑幕曝光後，迫於外交壓力，也許園內的外籍受害人早已安全回家！