2019年香港反修例事件逾萬人被捕，當中逾4,000名為學生。據警方嘅資料顯示，4,009名學生，有1,754人為18歲以下未成年。其中一名17歲學生先後9次被捕，另有12歲小六學生4次被捕。各位，學生都變成「街頭戰士」，砸石擲汽油彈反社會、仇警等，你話香港教育冇問題，盲嘅都唔信喇！

喺反修例黑暴期間，教育局接獲嘅有關教師涉嫌違反專業操守嘅個案，唔少涉及社會動亂相關嘅個案，有失德「黃師」喺課堂上公然「播獨」，甚至喺社交媒體煽動仇恨及支持暴力行為。至於黃師自編誤導教材更是層出不窮。好似有間小學被揭發有小二常識科教師，於網上教學將英國侵略中國嘅鴉片戰爭，描述為「由於英國發現中國當時很多人吸煙，吸食煙草，這個問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做『鴉片』的物品，就發動了這場戰爭。」看官，如此歪曲歷史，顛倒是非，真係居心叵測！

嗱！再有教師因2019年反修例事件而被「釘牌」。根據教育局日前向立法會提交嘅文件顯示，直至今年6月，局方完成調查332宗相關個案，共取消7名教師嘅註冊，較今年4月公布嘅數字增加一人。消息指涉事教師早前已被法庭定罪；當局亦分別向56及67人，發出譴責及書面警告，並向39名教師發出書面勸喻，以及38人被口頭勸喻。

教育局至今只釘咗7名教師牌，只對56人發出「譴責」及67人發出「書面警告」，至於所謂「書面勸喻」及「口頭勸喻」更是如慈母哄仔女「都叫你哋唔好再咁做咯，咁曳曳豬！因住有妖怪巫婆捉你哋去沙漠乾蒸焗桑拿吖啦！」教育局喺教師註冊嘅把關上，予大眾市民嘅感覺：豈非祭出「有容乃大」嘅信條？

治亂世，只有一招有效，就係用重典！對呢啲冥頑不靈嘅黃師，唔釘佢牌就係縱惡！民間智慧：斬草不除根，春風吹又生！老毛話齋：星星之火，可以燎原！一個黃師可以影響千千萬萬個學子，豈可以輕易放生？呢類黃師完全違反其言行需合乎專業操守和家長及社會大眾嘅期望，佢哋不但冇為學生「傳道、授業、解惑」，反而鼓吹暴力、仇警、反社會、反中央，甚至與學生共研製武器，一同走出街上烈火暴行，搞到香港雞毛鴨血，至今令人對香港嘅教育仍然難以重拾信心，睇吓咁多港人爭住移民就知喇！

教育局日前向立法會提交進度報告，交代落實愛國教育詳情，以及加強教師團隊嘅管理。畢竟，教育是否成功，關鍵在於「人」。香港每年投放喺教育嘅開支都逾千億元，可是教育頂多係烏蠅趴在玻璃上——看到光明，沒有出路！要是仲有咁多不務正業嘅黃師搞搞震，咁就變成烏蠅飛進糞堆裏，都是一樣臭屎蟲，真係大家都冇眼睇咯！