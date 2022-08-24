產評：強美元全球為敵　勢激化地緣博弈

作為全球第一大經濟體的美國備受高通脹困擾，面對11月國會中期選舉愈來愈近，拜登政府圖力挽狂瀾，不惜掀打一場逆向貨幣戰，猛力加息，以強美元降低進口物價成本，並激發全球避險需求，資金向美元萬劍歸宗，收割全球經濟利益，如此做法，是不折不扣的「以鄰為壑」。更要有心理準備，為了將美元強勢推向極致，美國更會隨時有所行動，以激化地緣政治博弈，亞太區極有可能成其「搗亂」的目標！

自2月底俄烏衝突，美國即逼歐洲歸隊，共同向俄國祭出史上最嚴厲金融制裁，但付制裁代價最大的非美國，而是陷入嚴重能源危機的歐洲。能源價格及大宗商品價格續升，看似是戰爭所使然，卻一定程度淡化了美國這些年實施超級量化寬鬆貨幣政策所造成的通脹後遺症。次季以來美國通脹迭創逾40年新高，聯儲局大條道理猛力加息，造就強美元政策登場。

刻下，全球都備受強美元這股颶風衝擊！股市陪跌不在話下、加密貨幣市場遭血洗蒸發全球巨量財富，與美國政府縮減資產負債表「收水」起異曲同工之效！主要以美元計價的大宗商品及能源價格飆升，加大非美尤其是新興經濟體的進口物價壓力，加上外貿巨額逆差，資金外流，外匯儲備在力挺本幣匯率下瞬間乾塘、外債難償、政府財政瀕臨破產，星火燎原之勢，一發不可收拾。

日本配合其盟友美國的強美元政策，繼續維持寬鬆貨幣政策，變相自削日圓避險功能，成就眼前美元獨強的局面。其他大部分經濟體則要被迫跟隨聯儲局大幅加息以遏抑通脹。這局面頓時令人聯想到，1971年時任美國財長的John Connally向歐洲財長拋出的世紀金句：「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題。」說明美元自恃霸權，收割全球的態度並沒有改變。

不過，半世紀過去，世界已不再一樣。如今中國成為全球第二大經濟體，在全球製造、貿易、航運、物流，消費等領域都擁有可與美國媲美甚至部分更呈領先地位，美國已不再是全球獨強的經濟中心，對全球商品定價權以至世界經濟不再如以往擁有絕對的控制能力。事實上，雖然美國經濟高企，但全球通脹與過去相比並不算太高，中國更在減息刺激經濟、通脹受控，能走出與美國經濟不一樣的道路。

綜觀這盤世界大棋，面對霸權衰落，美國不惜累人累己，攬炒全球，其實在走進掘頭巷；俄烏戰爭引發的能源危機，基本上已搞死歐洲經濟，美元超強之勢，更將重擊歐元。歐美經濟都在累鬥累，西方經濟體既無能力當好全球經濟增長引擎，貨幣政策更成為全球一大負累，全球去美元化非但不會因為這輪美元強勢而逆轉，相反會以更堅定的步伐加快推進。當美國經濟無法交出支持美元強勢的表現，市場自會作出終極修正。

世界經濟正面對二次大戰以來最大危機，政經巨震自是無法避免。要生存，得求變。其他經濟體尤其是亞太諸地宜善用自身優勢，珍惜地區和平，抱團圍爐，始有望抵抗這股世界經濟逆風，重塑互惠互利的新全球化秩序。