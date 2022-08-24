世界視線：莫斯科驚天爆炸　俄羅斯難言停戰

克里米亞半島的俄軍設施頻頻遇襲之際，俄羅斯莫斯科州一宗汽車爆炸事件，可能成為俄烏戰爭轉捩點。俄羅斯哲學家兼政治理論家杜金，親眼目睹女兒達里婭葬身火海。即使烏克蘭矢口否認涉事，但俄國官方與民間一口咬定是對方所為，事件勢刺激俄國民間反應，支持戰爭的呼聲將達到新高。

在西方傳媒的筆下，杜金是一名極右翼民族主義者及促使俄軍侵烏，早就列入歐美國家的制裁名單中。他的女兒達里婭亦不遑多讓，在年初被美國制裁。事實上，杜金父女並未擔任克里姆林宮任何職務，說他們是總統普京的「大腦」或「國師」，恐怕言過其實。而且，杜金的觀點在俄國極具爭議，所以兩父女可能只是政壇邊緣人物。不得不說的是，烏克蘭於今天迎來獨立日，同時是俄烏戰爭屆滿半年。關鍵日子前後克里米亞連番受襲，甚至俄國腹地發生暗殺事件並非偶然，代表雙方較量更加激烈，同時製造新的爆發點。

值得一提的是，烏克蘭國家安全局多次以汽車炸彈，成功暗殺頓巴斯親俄武裝領袖，因此有不少人認為達里婭之死與基輔有關。而且，基輔官員屢次揚言炸毀克里米亞大橋，近日更不顧核洩漏風險，與扎波羅熱核電廠附近的俄軍多次交火，恐襲戰術計劃已深深刻印在俄國人民心中。即使基輔指達里婭死於俄國內部派系鬥爭，但未能排除嫌疑。

對莫斯科而言，發生在克里米亞及邊境地區的爆炸及襲擊，重視程度遠不及莫斯科的汽車爆炸。後者雖會造成一定恐慌，但亦可指控基輔發起超限戰，並對平民施以暴力，激起民間同仇敵愾的情緒，令支持戰爭的民意佔大多數，和談難上加難。

俄聯邦安全局公布調查結果，指基輔特務機關策劃暗殺，一名烏克蘭女子上月駕駛一輛掛頓涅茨克車牌的汽車帶同女兒入境，暗殺達里婭得手後逃往愛沙尼亞。俄烏戰爭爆發後數十萬人由烏東頓巴斯進入俄國，是否意味疑兇亦是其中之一呢？莫斯科爆炸及扎波羅熱核電廠危機，反映出俄烏戰爭瀕臨失控邊緣。前者將令俄國民情洶湧，後者一旦出事將重演切爾諾貝爾核災。