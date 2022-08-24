正論：重建公屋遙無期　皆因安置甚艱難

香港不止進入人口老化年代，不少樓宇亦進入老化階段，當中包括公共屋邨。關注團體敦促港府加快公屋重建，提高地積比率，改善居住環境，誠哉斯言。然而，公屋重建的最大難題是原區安置，在公屋輪候冊已大排長龍的當下，還要預留單位安置有關居民，無異於百上加斤。這個老大難問題如何解決，在在考驗李家超政府的智慧。

公屋聯會轄下的關注公屋重建聯席昨日公布《舊邨重建藍圖研究報告》，提出於2022/23年至2026/27年間的首5年，優先重建和樂邨、石硤尾邨未重建部分、彩虹邨、南山邨、富山邨未重建部分、馬頭圍邨、西環邨及健康村第三期，其中有5個屋邨單位數目約2,000個或以下，規範較小，有條件加快進行重建；而後5年或較後時間，建議重建模範邨、葵盛西邨、彩雲（二）邨、坪石邨、梨木樹（二）邨及象山邨，總數合共14條屋邨。聯席強調，要達到原區安置必須不失時機，否則日後重建只會難上加難。

誠然，目前不僅樓齡50年或以上的私樓急增至8,600多幢，公共屋邨同樣趨於老齡化，僅上述屋邨的樓齡便達到42年至70年不等，帶來結構安全等問題，不論是市區重建還是公屋重建都是刻不容緩。但別說市區重建龜行蝸步，公屋重建更幾近毫無寸進，近年僅有華富邨、美東邨兩座公屋及白田邨四座公屋等有幸敲定重建，佔全港老齡公屋的極少數，西環邨、馬頭圍邨則仍在研究復研究。原因無他，重建容易安置難。

例如美東邨之所以「雀屏中選」，是因為鄰近的東頭邨第八期將於數年後入伙，足以安置受影響居民，白田邨亦是同一道理。至於華富邨延至2027/28年才完成首期重建，正是因為需待薄扶林南5幅土地的公屋項目完成讓有關居民遷入，而最後一期更延至2041年才完成搬遷，可見安置是個極頭痛的問題，甚至是當局決定重建與否的最大及唯一考慮因素。

正如聯席所說，要達致原區安置必須不失時機，這的確不容易，但長痛不如短痛，即使會令公屋輪候時間延長，只要公屋重建後能增加單位供應，又能改善居住環境，始終都是值得，端視乎港府有沒有迎難而上的決心而已。時間不等人，舊樓年月久遠，隨時抵不住風吹雨打，危及居民安全。上述屋邨便頻頻有居民反映單位出現石屎剝落，而淪為「疫廈」更不在少數，顯見舊樓存在極大的安全和衞生風險。說到底，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，簡化建屋繁文縟節，提高審批效率，並大面積應用「組裝合成」建築法以節省建屋時間，這些都是有效方法。最重要當然要有全盤規劃，與區內即將落成的公屋全面配合以作安置之用。

李家超早前落區收集民意，揚言政府處理房屋問題不是空談，而增加中轉屋和過渡房屋數目、市區重建等建議均在政府的「雷達」之內。安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，市民無不期望新政府說得出做得到。