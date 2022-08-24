歐美近年盛行Cancel Culture，把一切不認許、不同意，乃至不喜歡的事物與人都一概否定、抹殺，也不用說明道理。如小孩般任性，也如中世紀歐美教會那樣憑着對教會定出的宗教教條盲目信奉，假神之名把異己者消滅。

不知源起何由，卻是與歐美極右民粹主義復興。文宣教育言論媒體之愈來愈在娛樂化的掩飾下變得絕對化、簡單化，和無稽無知有關。當訊息變成娛樂，要大眾明白接受，便只能把事物複雜的程度人為解說地降低，把涉及的認知要求放棄，加上各種手段催使感性呼應，就把政治上的暴民主義，演變成娛樂文化的大眾無知下的群體主義。二者結合，粗暴否決的言行氾濫於社會各個層次、各個領域。或許這便是民主的大眾主義的最高境界。民可使由之，不可使知之。

在國際政治上，這樣否決主義便應用於國與國的鬥爭中，最成功的例子是美國的妖魔化俄羅斯。這背後有西方二三百年妖魔化俄羅斯、妖魔化蘇聯共產主義的基礎。但今天變本加厲，匪夷所思。

美國動員西方攻擊、制裁俄羅斯屬國際敵對和戰爭行為。但是西方的道德規範是罪在政府、罪在軍隊、罪不在平民。如法西斯等便被定為反人類的罪行。不能用戰爭作辯。在烏克蘭戰場上，動輒用平民作為人盾，便違反國際規範。美國還可用Collateral damage（附帶傷亡）來辯護，已經開始把政權之爭演變對社會的戰爭。

更有甚者，西方制裁俄國公民，制裁俄裔的烏克蘭和外國公民，便帶有種族主義的色彩。西方更阻拒俄國公民依國際協議外訪他國，持的理由（如愛沙尼亞政府）是俄國公民沒有反對俄羅斯發動的對烏戰爭；西方制裁禁制俄羅斯公民參與國際運動、文教科學活動等，理由一樣。把西方與俄羅斯政府的鬥爭擴及至民族層次，走上法西斯主義、種族主義的邪路。

近月，西方更禁制柴可夫斯基的音樂、天鵝湖的芭蕾舞等，把一切與俄羅斯連上關係的文化都用今天政治喜惡標準來否決、消滅。俄美之爭，在美國倡導之下，便變成西方要消滅俄羅斯上千年的歷史文化與民族了。這是怎樣的民主政治？實際上美國正帶領西方走回頭路，回復到殘酷的殖民主義者征服世界、滅絕其他的文化和種族了。俄羅斯只不過是它的征服對象吧！俄羅斯之後還有其他，中國正是下一對象！