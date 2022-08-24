抗日戰爭勝利後，國共內戰再次爆發，中共就和美國打交道，拉開了延續至今的爭鬥帷幕。中美之間各自積累着鬥爭經驗，加深認識對手，中共最初要和美國打交道，因為它有「調停國共之爭的身份」。

這個身份來歷，一是二戰時中美都是「反法西斯同盟國」，一起打敗了日本；二是國民黨蔣介石發動內戰時，要借助美國施壓中共「為了和平交出軍隊」，中共則揭露國民黨蔣介石的目的，是要利用「中共交槍」後「方便」消滅共產黨，實行蔣家王朝獨裁統治；三是美國最終站在老蔣一邊，用大量美元和武器支持老蔣消滅共產黨；四是在蔣家王朝被趕出大陸之前，老美停止了對國民黨的支持，想和共產黨新政權建立某種關係，維護美國在華利益。

後來「韓戰」爆發，中國「抗美援朝、保家衞國」，中美兵戎相見，老美又支持割據於台灣的國民黨政權，簽訂「美台共同防禦條約」，赤裸干涉中國內政、軍事封鎖和包圍中國大陸。

那段時期中美是交戰國、敵對國，在「抗美援朝」戰爭時，美國甚至動過使用核武器毀滅中國、屠殺中國人民的念頭，比日本鬼子還瘋狂兇殘！

為了對付前蘇聯，上個世紀70年代中美關係破冰，之後中國改革開放，中美建交，中國吸引包括美國在內的一切外資和先進的科學技術、管理經驗，一心一意發展經濟，中美進入蜜月期。這時候，北京有幾條底線一直堅守，一是台灣必須統一，美國不得阻撓；二是中國內政美國不得干預；三是中共高度警惕美國和西方藉改革開放對中國繼續推行「和平演變」，顛覆中共領導和社會主義政權。

北京的這三條底線並非無的放矢，而中共在與美帝長期鬥爭中早已看清了它「狗改不了吃屎」的本性，一定會在這些要害問題上試圖打垮中共、分裂中國。特朗普、拜登上台後，這場國運大戰終於打響，要了結。