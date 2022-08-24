中國人說，「人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。」美國人明白這個道理嗎？答案顯然是否定的，因為他們根本不知羞恥為何物。美國駐華大使伯恩斯日前在接受美國媒體訪問時，指中方在佩洛西訪台問題上「反應過度」，「這是北京製造的危機」云云。中國外交部批評相關言論是「顛倒黑白」，其實這不只是顛倒黑白，分明是賊喊捉賊。我可以欺負你，你不能反抗，否則便是製造危機，這就是老美的邏輯，是赤裸裸的強盜邏輯。

看來中國人低估了美國政客的底線，他們真是無恥無底線。伯恩斯被視為經驗豐富的學者型外交官，尚且如此蠻不講理，可見美國政府集體走火入魔，連最起碼的遮羞布也不要了。正是這個伯恩斯，前不久在一個公開活動中聲稱，中國正試圖減少對全球供應鏈的依賴，以確保自己不會像俄羅斯那樣成為西方制裁的犧牲品。這不正是倒打一耙嗎？真實情況是，美國到處拉幫結派，企圖孤立和圍堵中國，並惡意打壓中資企業，而伯恩斯竟說成中國主動尋求脫鈎，這種睜眼說瞎話的本事，老美認了第二，沒人敢認第一。

美國前國務卿基辛格算是比較清醒的一位，他批評佩洛西訪問台灣「不明智」，美中之間的緊張態勢可能演變成「人類面臨的最大挑戰」，將遠比第一次世界大戰還糟糕。可惜這位99歲老人早已遠離美國政壇，其苦口良言被當成耳邊風。還是俄羅斯總統普京說得對，佩洛西竄訪台灣是一次精心策劃的挑釁，是美國有目的、有意識破壞和擾亂地區及全球局勢穩定的戰略的一部分，是對他國主權和本國國際義務的蔑視。

事實上，美國為了維護霸權而到處製造亂局，從來不尊重他國主權，更不遵守國際規則。它在台海興風作浪，並非真的想和中國正面衝突，而是企圖策動另一場代理人戰爭，以此消耗中國，正如它通過俄烏戰爭消耗俄羅斯一樣。但老美沒有想到的是，中方根本不必大動干戈，只需進行繞島演習，加上在台海進行常態化戰備警巡，就可以有效震懾台獨，美國也只能望洋興嘆。

君不見，美軍列根號航母早前在日本外海繞圈，始終不敢闖入台海，最後不得不返回日本橫須賀母港，說明老美有所顧忌，再也無法自出自入。所以說中方的反制確實有效，否則伯恩斯不會如此焦躁。