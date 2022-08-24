粉嶺高爾夫球場的公營房屋發展計劃日前再於環諮會闖關，連環審議逾20小時後，環諮會最終「暫緩決定」，土木工程拓展署須再做生境研究，最快要到8個月後、即明年4月才提交報告續審。有關結果並不令人意外，皆因高球場建屋乃係上屆林鄭政府力主的建議，惟一朝天子一朝臣，到了現屆政府上台，生變並不出奇。

無可否認的是，粉嶺高球場雖被轟為富豪俱樂部，但場內生態環境保持得宜，有一定的生態價值，而且更重要的是，這是全港唯一符合國際大型賽事資格的高球場。隨着港人愈來愈重視體育發展，倡議保留也是無可厚非。當然，環諮會採取拖字訣，無非因為爭議太大，一方面本港確有拓土建屋需要，另一方面高球場有保留價值，但若最終決定保留，又擔心被批評為政策前後矛盾，向富豪傾斜，罔顧基層住屋。「橫又死豎又死」，倒不如拖得就拖。

說到底，世上本無事，庸人自擾之。本報多次指出，香港不缺土地，缺的是政府執行的決心。本報不遺餘力向社會獻上藍圖，主動替政府覓地，當中包括逾千公頃棕地、超過120萬平方米工業邨閒置地及活化空置工廈，加上大嶼山竹篙灣迪士尼第二期逾60公頃地皮，另可發展船灣淡水湖等，證明有大把土地可供發展。高官動輒呻「地從何來」，擺明是不為也，非不能也。

其實，港府最需要做的實事，絕非繼續陷於高球場應否建屋的爭議漩渦之中，而是果斷提高覓地審批的效率，倣效深圳由專責部門一條龍審批，真正做到李家超所說的「提速、提效、提量」。惟有這樣，才能真正解決基層上樓難和告別劏房。否則，單是一個高球場的爭議都曠日持久，到頭來又是蹉跎歲月，一事無成。