所謂「人老精，鬼老靈」，美國眾議院議長佩洛西年逾80歲，仍然能夠四出播弄風雨，看來這句俗話所言非虛。

據《華盛頓郵報》報道，上月國家領導人與美國總統拜登舉行電話會談，會上習主席要求拜登勸止佩洛西出訪台灣，以免破壞「一個中國」的原則。拜登卻回應說，他沒能力這樣做。不少評論認為，拜登跟佩洛西是「互扯貓尾」，他倆在合演一場大戲，試圖挑釁中國。這種串謀演戲說，固然有可能，但美國總統未必能完全駕馭眾議院議長，也是實情，尤其是對佩洛西這一類難纏的婦人。

上任美國總統特朗普與佩洛西不睦，她便曾在眾目睽睽之下，撕毀了特朗普剛發表完的國情咨文。拜登與佩洛西的關係雖然不至於太壞，但要這個老娘子心甘情願服從他人，可也不容易。最近有消息傳出，佩婦人表面上不是不肯退讓，當日如果總統拜登提出要求，她可以放棄竄訪台灣，但她會對外說，是總統叫自己這樣做的。這個老鬼忒是精靈，一腳便把球踢到別人那邊去，自己橫豎都是贏家。

台灣之行能去，佩洛西就成了所謂不畏霸權威脅的英雄；要是去不成，她就可以說成是尊重總統決定，顧全國家大局，總之不論怎說，光環都在她身上。近日，更有評論指出，佩洛西今番如此出風頭，是為覬覦總統大位。

若說佩婦人年老，但同期最大的競爭對手拜登和特朗普俱不年輕，都已年近八旬。宋代的楊門女將佘太君，傳說在百歲高齡仍掌帥印，佩洛西素來要強，這隻八十多歲的老鳳凰，如今夢想要飛入白宮，一嘗棲在龍椅的滋味，她有這般心思，看來亦非全無可能。