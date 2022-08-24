本欄早指出自從出現所謂移民潮後，每隔一段時間便有笑料流出，最新一筆是若干移民英國黃人追咬一名無綫離巢藝人，事緣後者上載了關於倫敦生活費用高昂的影片，於是黃人便攻擊有人「有國家任務在身」，要抹黑英國。黃人的存在讓人類驚嘆「這個世界有太多的怪胎卻沒有足夠的馬戲團」。

以某位流亡英國後自認淒涼的黃人KOL為例，他上一刻還在批評上述藝人指出在倫敦食漢堡、搭地鐵、駕車入倫敦、住酒店使費昂貴，但下一刻竟然說：「我都講過唔少次，英國啲嘢貴咗好多，搭車貴、食嘢貴，去倫敦自己揸車貴，好多嘢都好貴」，這種「周星星同學正話講到邊話？真係冇記性」的說話技巧實在充滿娛樂性。

黃人KOL隨後擺出很具批判性思維的模樣，指出物價貴不貴應以英國最低工資來衡量，又說香港的最低工資37.5元吃不到一個餐。香港的最低工資4年沒變確是事實，但基層恩物「兩餸飯」，28元兩個餸、35元食足三味亦早已被傳媒廣泛報道，即使已着草走佬的「單眼佬」也會知道，就像英國國家統計局日前公布，7月份消費物價指數較去年同期上漲10.1%，不但創下40年來新高，也是發達國家中目前最高的通脹率。

當香港同期的通脹僅為1.9%，請問英國的工資水平有否作出相應調節以抵銷雙位數的通脹呢？答案可以從當地的巴士、鐵路工人，以至法律界群起搞罷工要求改善薪酬可知。這波通脹與美西方鼓動俄烏戰爭有關，正如移英港人錢愈來愈不夠用一樣皆咎由自取。值得留意的是，黃絲何以仍未呼籲「大三罷」抗爭？只能說一群將「時代」寫成「時伐」的讀寫障礙，大書特書的「我真係好×鍾意香港」，當中的「好」字極可能是「係」字的誤寫。