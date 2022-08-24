前年底油麻地發生唐樓大火，造成8名尼泊爾裔市民喪生，揭示眾多舊樓存在嚴重消防安全隱患。港府其後接納筆者提出的建議，考慮修訂《消防安全（建築物）條例》，賦予消防處「入場權」，以「先進場、後收費」的方式，為舊樓特別是「三無大廈」提升消防安全設施。當局現正就相關建議展開諮詢。

筆者和所屬政黨就修訂消防條例的工作，一直收到不少意見，早前約見消防處處長，反映市民聲音。首先，當局應優化涉及的檢控機制，對於延誤執行消防安全工程的個案，當局應考慮先檢控態度不積極的業主，例如一些不願開會、不願夾錢的人士，對於一直有表態並有行動支持消防安全工程的業主，當局應酌情處理，避免一刀切；其次，當局要增加收費透明度，訂定清晰的招標制度，包括行政費用收取的標準，工程開展前加強與居民溝通，讓居民表達意見，並在進行工程前獲悉有關費用。

第三，不少舊樓業主都是長者，存在一定的經濟困難，希望當局可以進一步顧及小業主的還款能力，研究重推消防安全工程資助計劃，或在其他樓宇復修計劃下向他們提供支援；第四，當局應彈性訂定消防處「入場」的優先次序，除了三無大廈，亦要照顧有實際困難、法團並不活躍的舊樓； 此外，當局應研究改良技術，由街喉引水入大廈，將豁免安裝水缸的大廈層數由3層增加至6或7層，以進一步減低工程費用，減輕業主負擔。

舊樓消防安全關乎生命財產，期望當局盡快修例，急市民所急，同時顧及眾多舊樓小業主的權益，在釐定修例細節時，多聆聽各界及居民意見。當局亦要繼續聯同防火會等組織，在各區向合資格舊樓住戶派發滅火筒和滅火氈，提升居民消防安全意識。