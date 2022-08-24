上一任律政司司長鄭若驊剛上任21天便宣布，撤銷4,300萬元政治黑金案，全城嘩然，一地眼鏡碎。現任律政司司長林定國上任約個半月，批出證書就47人觸犯《港區國安法》「顛覆國家政權罪」的初選案批准不設陪審團，交3名國安法指定法官審理，接着47人中的29人在交付高院排期審訊期間決定認罪伏法，全城讚賞，一片掌聲，這就是秉公執法和徇私枉法的鮮明區別。

《港區國安法》第46條明確規定，「律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。」林定國司長的決定依法有據，合理合情，是最適合的安排決定。

「35+」攬炒初選案是嚴重涉外案件，不排除有複雜的、看不見的外國黑手，可從政治、威脅等手段，影響正常審訊，本應最安全和最保險是移交內地審理。但是，律政司司長堅持「一國兩制、港人治港」的原則，在香港審理，並依《港區國安法》第46條的賦權，選用最安全、最適合的指定3名國安法法官審理，絕對是無可厚非，是符合情理法的最佳及最合適的決定。

最不齒的是，狄志遠議員及「新思維」，與外國霸權主義、顛覆我國黑手後台遙相呼應，反對和指摘律政司不用陪審團的決定，完全不譴責反中亂港「港獨」陣營勾結外力賣國賣港，公然助紂為虐，配合插手香港，干涉中國內政的霸權主張和無理要求，相比之下，連涉案者勇於認罪，爭取從輕發落的些少智慧也不如，妄圖扮中立，毫無道德，以為食盡兩家茶禮的伎倆最聰明，其實則兩邊都不是人，終會成為臭不可聞的狗屎堆。