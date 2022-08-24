去年被控「煽動顛覆國家政權」嘅何俊仁，一直申請保釋都被拒，佢早前再向高等法院申請保釋，果然皇天不負「有心人」，獲得國安法指定法官批准以70萬元擔保，以及其女兒和弟婦各20萬元人事擔保外出。

現年70歲嘅民主黨前主席何俊仁，自去年5月起因涉及2020年六四集會等案還押。今年7月，佢服畢刑期前於西九龍裁判法院申請保釋，被法官拒絕。佢遂於今個月15日向高等法院原訟庭申請保釋。今趟算佢好彩！

照道理，何俊仁被內地官媒冠以「叛國禍港四人幫」惡名、涉違反《港區國安法》「煽動他人顛覆國家政權罪」，佢同首席國安重犯漢奸黎好到孖晒頭已不是甚麼秘密。根據過往資料顯示，何俊仁與漢奸黎兩人關係一直非比尋常，佢經常出現喺漢奸黎何文田嘅「第一漢奸樓」，多次碰面和開密會，共同參與黑暴。2019年更一同密會美國國務院前戰略溝通高級顧問惠頓（Christian Whiton）等。社會各界曾質疑，佢密密探訪亂港分子，或會充當「傳聲筒」，協助這些人遙控外邊局勢。

事實上，何俊仁未收監時，去探漢奸黎監嘅，當中以佢頻率最高。可見官媒將佢冠以「叛國禍港四人幫」內，並非無因。呢，今趟佢獲保釋，其民主黨前主席劉慧卿都感到「喜出望外」，又藉機透露佢肺部「有啲陰影」，憂癌症復發，又話佢冇曬太陽身體皮膚變黑，又瘦咗驚肝臟有問題，希望保釋外出，安排全身檢查云云。未知是否「忽然周身病」而令法官又婦人之仁上身？當年陳淑莊參與非法佔中罪成判入獄8個月，因良性腦膜瘤要開刀准以緩刑兩年，陳淑莊得以逃過牢獄之災。看來，國安重犯只要有幸遇到「好法官」必定「喜出望外」！