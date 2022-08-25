世界視線：黨爭權鬥趨失控　美國天堂墜地獄

美國聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普住所海湖莊園一事持續發酵，特朗普在社交網稱，被查獲的文件都已解密，但隨即又入稟佛羅里達州區域法院，要求暫時禁止FBI查看有關文件。與此同時，素來和特氏不咬弦的《紐約時報》稱，特朗普今年初交還的一批文件中，有多達150份印有「機密」標籤的檔案，才導致司法部啟動刑事調查。共和黨和民主黨之間，似乎仍「有排鬥」。

共和黨保守派對「抄家」之舉大動肝火，炮轟FBI串同民主黨拜登政府「清算」特朗普，欲阻止後者2024年競逐總統寶座。政治鬥爭白熱化，更延至一般普羅大眾。網上針對聯邦執法人員的暴力威脅大幅增加，有極端者威脅在FBI總部外使用骯髒彈、有人揚言要殺死批出搜查令的聯邦法官、執法部門人員及政府官員等，甚至有人呼籲發起「內戰」或「武裝反抗」。

反特人士則認為，歷史悠久的共和黨已被特朗普騎劫，指出最佳例子是近期的共和黨黨內初選中，獲特氏背書的候選人紛紛勝選，形容他們與特氏一樣素質低下、極端偏激、缺乏信條和滿嘴謊言；反之持傳統價值理念的共和黨人則出局及被邊緣化。有專家指，共和黨正步向死亡，並蛻變為一個極右翼組織、不斷破壞美國搖搖欲墜的民主制度。

多宗官非纏身之際，特朗普突然開火攻擊共和黨大佬麥康奈爾及其妻子趙小蘭，狠斥老麥無能，趙小蘭則依靠中國致富。麥康奈爾此前在懷俄明州初選，支持特朗普恨之入骨的前副總統切尼女兒伊莉沙白。最終伊莉沙白敗選，特朗普此舉除落井下石，更為了鞏固自身影響力，並從麥康奈爾這種傳統政客手中搶奪領導權。

長久以來，美國政客的底線是維護民主制度。但現時不論是共和黨抑或民主黨、特朗普或拜登，往往只會各執一詞、互相攻擊。而這一切背後，盡是政黨鬥爭和權力搏殺。美國全國廣播公司最新一項民調指出，74%選民認為美國走向錯誤方向，當中民主更面臨嚴重威脅，顯示美國人民也開始自我懷疑。兩黨不斷在撕裂國家的政治問題上煽動民意對立，試問國家又如何運轉下去？