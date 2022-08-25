正論：清潔運動聲勢大　老鼠照樣任我行

由政務司副司長領頭的「香港新市容」打擊衞生黑點計劃，現正風風火火地展開，正當高官煞有介事強調清潔運動不是大龍鳳、不是一陣風，大群老鼠一於少理，繼續穿梭大街小巷覓食去。事實勝於雄辯，本港環境衞生每況愈下，區區都是老鼠樂園，絕非一次行禮如儀的全港清潔運動便能解決。

本港環境衞生惡劣到甚麼程度，一幀由讀者提供的圖片足以說明一切。昨日凌晨時分，有讀者途經牛池灣村近熟食街市後巷時，拍下駭人一幕。大群老鼠在後巷內肆意游走，時而左奔右竄，時而停留顧盼，如入無人之境，目數多達20多隻，懷疑趕在颱風來臨前四出覓食。該條後巷污水橫流，垃圾堆積，傳出陣陣臭味，同時是一間酒樓的後門位置，部分點心無遮無掩直接放在後巷一個層架上，酒樓職員則若無其事般在後巷處理食物，令人咋舌。

最蹊蹺的是，食環署早前已在該處擺放多個老鼠籠，街坊指偶有職員到場了解情況，對於酒樓將食物違規置於後巷，不可能不知情。事實上，同類情況並非首次發生，本報亦多次圖文並茂踢爆有店舖違規將新鮮豬殼置於戶外街頭，惹來蟲鼠開餐，甚至電視台拍攝到有食肆利用後巷冷氣機「漏水」清洗食材，即使有圖有片有真相，食環署依然回覆「經巡查後沒有發現」，擺明就是怠政懶做。香港之所以淪為垃圾港、老鼠港、疫病港，食環署尸位素餐絕對是最大原因。

可以看見，食環署獲得的滅鼠撥款年年增加，僅去年便獲政府投放逾7億元公帑，創過去5年新高；無奈成效不彰，該署年內收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻，即平均每隻開支高達逾一萬元。早前港府再分兩年增撥5億元予食環署，意味一年消耗近10億元滅鼠。巨額公帑付出了，老鼠卻繼續家族繁衍，儘管港府擺出強政勵治的姿態，強調清潔運動必會持之以恒，務求令環境衞生煥然一新，但最關鍵的食環署若胡混度日態度不變，有可能成功嗎？

無錯，清潔香港不能只靠一個部門單打獨鬥，必須多管齊下堅持不懈，尤其教育公眾和加強執法必不可少，但前提是政府其身要正，樹立榜樣。奈何食環署長久以來慣性敷衍塞責，有法不依，執法不嚴，接獲市民投訴永遠推得就推、耍得就耍，再加上地政總署、房屋署以至運輸署等相關部門你推我讓，令小問題往往拖成大問題。由街頭巷尾皆是老鼠樂園，到食肆違規比比皆是，再到廢棄電單車丟棄街頭無人理會，皆見政府部門懶入骨髓，惡習積重難返。

由曾蔭權爵士被委任為「清潔大隊長」開始，類似的全港清潔運動歷屆政府都有推行，每次都是雷聲大開始，同樣每次也是雨點小告終。衞生黑點很快便打回原形，鼠患更是愈演愈烈，然後高官夠鐘收工，衞生問題又推給下一屆處理。如此循環往復，市民早已見怪不怪。李家超政府上場後擺出積極有為的姿態，的確令人耳目一新，但要是公務員不積極配合，繼續「無驚無險又到三點」，可以斷言，香港的環境衞生永難有改善的一天！