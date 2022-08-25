功夫茶：加風四起無休止　收入雞碎有誰憐

衣食住行樣樣加，你人工又有冇加？呢兩句係好幾年前一個叫人借錢嘅廣告，因為夠寫實，幾觸動打工仔情懷㗎！時至今日，疫慌持續近3年，通關無望，百業蕭條，基層生活更加艱難，正是：衣食住行樣樣加，收入雞碎點夠花！各位，應付防疫開支，買多個口罩用多套快速抗原檢測套裝，都係額外開支啊！

呢！一滴水看世界。繼房委會嘅公屋加租後，香港房協亦唔執輸，將會加租。房協話，旗下20個出租屋邨未來兩年將會加租2%，由今年10月1日起生效。之不過，考慮到疫情關係，首年將會寬免租戶每月因租金調整而需繳付嘅額外金額，由第13個月起住戶才需要負擔加租金額。經調整後，租戶將每月平均多繳48蚊租金。房協加租又係搬出一大堆理由，又話優化又話改善，總之，就係加租合理喇！

有議員不以為然，認為房協是次加租遠高於房委會1.17%嘅加幅，本港最新失業率只係微跌至4.7%，仍然有近18萬人冇工開，基層市民亦面對開工不足嘅問題，而且本港7月通脹率錄得1.9%，批評房協不理民間疾苦，目前經濟環境下加租超過通脹並不合理。

嗱！加風趁高興。經常被批評管理不善、不思進取嘅香港郵政，趁兵荒馬亂，又話為彌補不斷上升嘅營運成本，尤其係主要成本項目包括航運費和終端費上升，香港郵政將喺9月26日起調整主要郵費。今趟調整各項郵費嘅幅度，大致反映自2018年1月收費調整至2022年9月嘅累計通脹。總體而言，約八成本地郵件嘅郵費加幅喺3毛錢之內；約八成空郵郵件和九成平郵郵件嘅郵費加幅喺5毛錢之內。又係加價合情喇！

各位，民生多艱！唔使調查都知道基層活得苦喇！喺各項主要消費類別中，7月份食品價格按年升4.1%，當中基本食品上漲5%。鬼咩，兩大超市又乘市民有消費券大幅加價，就係要賺到你盡！事實上，疫慌期內，水電煤價格按年飆升15.1%最勁！衣履價格都大漲6.5%。呢，的士上個月中旬先全面加價，市區、新界及大嶼山三種的士落旗收費增加3蚊，落旗後首段跳錶收費每跳加兩毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫。意味有時趕時間需要搭的士嘅市民，每程要花多好幾十塊錢！

加開就加！嗱，停運超過一年嘅山頂纜車本周六早上11時重投服務。纜車公司吹噓如何優化各項設施，之不過票價亦飆升，成人單程收費由37蚊飆至62蚊，長者及小童單程由14蚊加至31蚊，升幅分別逾一倍及91%。各位，一家大細想上去老襯亭欣賞晨曦維港或香港夜色，睇怕都幾奢侈咯！更何況衣食住行樣樣加幾拾幾拾，收入雞碎你話可以點花？政府派完消費券，心中有民就唔好吝嗇，即派一皮嘢現金啦好心！