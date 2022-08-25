香港從來都是貿易城市、航運城市。以往發展製造業，依賴貿易與航運。近年的金融業，亦與貿易航運有關。關連度有減，結果不利就業、投資和整體經濟發展，也從而削弱了經濟的持續增長，反導致社會貧富懸殊，收入分配惡化，並構成對社會經濟演化進步的障礙。或許香港的歷史可證明，若本地貿易航運停滯不前，經濟便會出現問題，即使一時繁榮，未必可持久。

近年討論香港經濟的再出發，多談及再工業化。但香港的內外條件變化，再工業化似乎不易。就算科技創新產業的發展，以新加坡的例子還難以成功。香港缺地亦不易倣效台灣、愛爾蘭和以色列。要再工業化便只能與深圳與廣州在大灣區的範疇進行，也不能再如過往香港為主。

香港經濟再出發的主動力，應該是貿易與航運。既支持在大灣區的再工業化，也與現有的國際金融中心相輔相成，減少其中泡沫成分。

航運依然是香港的優勢，只是空運為主，海運則與深圳等珠江口港口合作，但主要還是依靠香港與珠三角的生產與貿易。香港的貿易便是航運的推動力。近這幾十年來與美國及其相關國家經濟（如日韓台部分東南亞）的貿易主導了香港與珠三角的貿易與航運。但相對而言，美國因素正在下降。一方面，日韓台東南亞，以及澳紐的相互貿易比重增加，可逐步替代與美國的貿易。另方面，與美國因素無關的新興市場正在崛起，香港的貿易夥伴大有從美國等傳統市場轉移。香港若可以適應這兩個新趨勢，大有可能在貿易與航運方面再創高峰。走先珠三角港口一步，爭取回主動。

香港的地緣經濟位置是四通八達，東往拉丁美洲，北向經內地陸路通中亞、西亞、東歐，二者都待開發。東盟經濟發展勢頭強大，香港有近水樓台之利。日韓美加傳統市場，香港仍可與之和東南亞發展轉運。香港需要的既是全球化自由貿易，也同時應是雙邊多邊的自由貿易協議、自由貿易區。改變過往政府的缺失，積極建立雙邊多邊關係。政府主動開拓海外貿易關係，特別是利用現有條件構築香港與各方市場的亞太區轉運中心，以至連接上中歐班列、中亞班列和未來泛亞鐵路貨運及多式聯運的網絡，發揮樞紐作用。

轉口與貿易航運將可推動香港金融中心與大灣區再工業化的大發展。