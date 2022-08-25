對於涉及黑暴和國安法的案件，香港司法領域最近刮起「減刑風」、「輕判風」、「上訴得直風」、「覆核允許風」、「保釋獲准風」。與此同時，《港區國安法》的宣傳教育連連碰壁，或遭「軟刀子割頭不覺死」，被逐漸「化解」、「廢掉」；23條立法何時完成，又進入了拖延無期的狀況。

那些犯了國安法的亂港頭目，包括黎智英的重要幫兇，紛紛「低頭認罪」，以弱示人，配合上述「薰風拂面」，「以解吾民之慍」，令《港區國安法》陷入軟泥爛沼，無從着力。在此情況下，香港的司法改革、「去殖民文化」也已銷聲匿迹。

香港律政司則聲稱，今後的工作主要是向市民「宣傳法治」，宣稱看不到這些年來香港的司法和法治有甚麼問題。他們給人的強烈感覺是，有問題也是市民有問題，是市民「誤解」了他們的工作，是市民對「法治」了解不夠，是市民有「偏見」……

正是這樣的態度，他們對中央要求的認真學習、正確領會《憲法》、《基本法》、《港區國安法》置若罔聞，且心有靈犀的刮起了「減刑風」、「輕判風」、「上訴得直風」、「允許覆核風」、「保釋獲准風」……《港區國安法》中央管治權正被他們以柔克剛、以陰損陽……

最初，他們對《港區國安法》和中央管治權的態度是公開反對，提出挑戰，不管用了；中央態度堅決，施加壓力，就表面轉向，順勢接受，害怕頑固下去，會敗得更慘，受到懲處，開始玩軟的、玩虛的，盡量避風頭，但心裏絕對不服。

周旋了一段時間，看看風聲沒那麼緊了，中央也覺得局面穩定了，反中亂港勢力也已清除得七七八八了，他們就開始試探性的行使手中的「獨立權力」，在辦案中弄些「放生」的花樣，前一陣子不得不收起的保護傘，又悄悄小幅度撐起，這就是那幾股風的由來。現在，黎智英等人的國安大案要開審了，這幾股風會起甚麼作用呢？