一個國家的興衰，往往有迹可尋。英國通脹瀕臨失控，民眾怨聲載道，各行業陸續發起罷工，鐵路工會、碼頭工會、大律師公會，連大學教職員工會也準備投票決定是否罷工。藍血貴族尚且不堪生活壓力，何況是基層民眾？在一浪高過一浪的罷工潮背後，既是英國政府應對通脹的無能，更是英國國力日益衰落的縮影。

英國正面對逾40年來最嚴重通脹，而且高處未算高。花旗銀行預測，英國明年1月份的通脹將達到18.6%，為近半世紀以來最高水平。家庭能源支出將一路飆升，由目前每年1,971英鎊升至5,816英鎊，足足增加兩倍。屆時支付能源費用後，全國三分之一即逾1,000萬個家庭的收入將低於貧窮線。難怪英國食品基金會早前有項調查顯示，近1,000萬英國人被迫減少進食、捱餓甚至一整天沒有吃東西。

英國並不是第一次面對高通脹，上世紀70、80年代，英國通脹率也曾逼近20％。後來戴卓爾夫人力挽狂瀾，透過大幅加息、削減公共開支和產業私有化等政策，終於成功馴服通脹猛虎，但也付出經濟衰退、失業率超過10％的慘痛代價。而今天呢？唐寧街10號頻頻換主人，全是庸庸碌碌，對付通脹無能為力，只懂甩鍋卸膊，甚至添煩添亂，根本無法和戴卓爾夫人相提並論。

當今英國政客唯一本事就是充當美國應聲蟲，唯華府之命是從，殊不知這次通脹危機正是美國一手製造。美國長期量化寬鬆埋下通脹禍患，挑動俄烏戰爭又使通脹火上澆油，現在再利用強美元收割全球。在這方面，美國倒是一視同仁，即使英國是其最親密盟友，也難逃一劫，英鎊照樣跌得四腳朝天，令通脹進一步惡化。

最尷尬的是那班投奔英爹的香港黃絲，明明面對愈來愈沉重的生活壓力，據說有人連湯都不敢煲，怕消耗能源付不起帳單，卻要裝作若無其事，還不許任何人「唱衰」英國。英國都已經淪落到如此地步，還需要唱衰嗎？人各有志，黃絲要移民，沒有人阻止，但他們不敢面對現實，為了維護英爹而睜眼說瞎話，未免太可笑。在黃絲們口中，英國是天堂，香港是地獄，既然如此，他們就留在天堂裏好好享樂吧，千萬不要回流。香港只適合那些無福享受「自由」、無力負擔天價電費的人居住，因為這裏的通脹只有1.9%，無論如何也追不上英國。