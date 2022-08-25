港府高官常言保國泰即是保香港國際航空樞紐，每每不惜動用巨額公帑注資打救，但別說國泰蝕無止境，就說香港國際機場排名跌跌不休，早就難言是國際航空樞紐。顧問公司「Sobie Aviation」數據顯示，2022年亞太最繁忙機場，新加坡樟宜機場超越香港成為第一，在今年第二季期間共有730萬人次進出，遠超第二名的印度新德里機場320萬人次。

而曼谷的素萬那普國際機場同樣以320萬人次位列第二，其次是首爾仁川機場，290萬人次；吉隆坡國際機場以260萬位列第四位，香港則十大不入，排名跌到連影都冇。對比新冠疫情前的2019年，香港以1,910萬人次排名亞洲第一，此一時，彼一時，縱然目前的數據同疫情前無法可比，但新加坡將香港遠遠拋離已經是毋庸置疑的事實。

這還不止，新加坡寫字樓租金自疫情爆發以來，首次回升至疫情前水平，第二季度升至每平方呎10.74新元，折合7.71美元。除了外資紛紛將亞洲基地移至新加坡，就連中資企業也用腳投票。新加坡交易所執行長表示，繼總部設在上海的蔚來汽車5月份在新加坡二次上市後，預計將有更多中資企業倣效。數據顯示，至少有11家中國註冊的公司已經在美國和新加坡上市，但隨着在美退市風險愈來愈高，轉投新加坡只會有增無減。

可笑的是，港府一方面揚言要向國際說好香港故事，另一方面卻大搞門禁，與國際恢復正常通關遙遙無期。消息人士甚至放風，表示原定「11月通關不容有失」，現已變成「相信11月達至免入境檢疫、全面與國際接軌的可能性不高」。香港就是在一眾議而不決、決而不行的高官蹉跎下，由國際金融中心到國際航空樞紐的地位皆不保。