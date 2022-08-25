近日，有民調機構訪問了約6,800名香港市民，19%的受訪者說正打算移居海外，這個數字固然不小，但比起今年3月份做的調查，百分比已有明顯回落，當時達到24%。新民調數字公布之後，很多反對派的輿論領袖自然感到不是味兒，他們終日「唱衰」香港，說通過《港區國安法》後的維港兩岸，人人都生活在水深火熱之中。這群KOL巴不得移民潮創出高峰再高峰，以此印證他們口中的「香港沉淪」論。

如今的情況卻是相反，打算移民的港人不升反跌，部分「黃絲」KOL十分不忿，因而提出一種怪論，說在國安法之下，香港變得人人自危，市民在回答民調機構訪問時，也不敢實話實說，為怕秋後算帳，很多人明明想移民，也會答不想；明明對香港的前景悲觀，也會答是樂觀。

受訪的香港市民，不可能這般自欺欺人，真正自欺欺人者，反倒是這幫黃人KOL。《港區國安法》在2020年6月頒布，警方對反對派最大規模的搜捕行動，在2022年前已經完成，壹傳媒老闆黎智英，以至好些泛民主派議員，繫獄至今亦超過一年。權當香港當真會因此而出現寒蟬效應，但這種現象早已存在，甚至在今年之前，已經達到頂峰。

如果說有市民在2019年受訪時敢於直言，到3年後的今天不敢了，姑且還能講得通；但若說很多人在今年3月時仍然可以直抒胸臆，半年後的今天，卻突然變得要用假話去欺騙民調機構，這在邏輯上就很難說得過去。事實上，想移居海外的香港人減少了，應該是實情，因為在這短短半年間，西方國家的經濟情況急劇惡化，不少當地人也在餓肚子。歐美地區弄得如斯光景，自然會讓不少港人移民卻步。