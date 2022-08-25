俄羅斯總統普京盟友兼智囊、政治學家杜金的女兒達里婭，上周在汽車炸彈爆炸中身亡，外長拉夫羅夫指將會對幕後黑手予以嚴懲。可以預期，開打已半年的俄烏戰爭在新仇舊恨下，將更難收科。

就像電影《教父》中，仇家原欲以汽車炸彈殺死米高，不料卻讓米高的太太成了替死鬼，大難不死的米高不但未有因此退隱江湖，反而下定決心從西西里殺回美國，矢志報仇，並帶領柯里昂家族重振聲威。報道指，達里婭之死原本目標為有「普京大腦」之稱的杜金，但後者在最後一刻選擇分車而坐，逃過一劫卻目送女兒慘死，會不會有人白頭人送黑頭人也當沒事發生、息事寧人？實在很成疑問。

別忘記俄羅斯總統普京是何許人也，正是2002年，車臣共和國分離主義分子蒙面持槍闖入莫斯科軸承廠文化宮劇院挾持850多名人質，要求俄羅斯一周內將軍隊撤離車臣共和國，否則處決所有人質。惟普京不但未有妥協，更派出特種部隊將具有麻醉作用的化學氣體灌進歌劇院再強行攻堅，成功擊斃39名恐怖分子外，更有多達129名人質吸入有毒氣體身亡。這樣的領袖，你說「受軟還是受硬」呢？

烏克蘭總統澤連斯基在該國獨立日前事先張揚，忠告國民要提防俄軍以骯髒手段採取襲擊。達里婭之死，手段骯髒，似在鋪路予俄方進行更多戰場外的殺戮以作回敬。有流亡親美黃人KOL引述消息指幕後黑手是俄國境內反普京分子，俄羅斯聯邦安全局則鎖定兇手為烏國公民沃夫克，但烏方否認與事件有關。戰爭充滿兵不厭詐，外人難知真相，甚至不能排除有可能是苦肉計，只要能取得勝利，在某些領袖眼中，縱然有些犧牲也是值得。歷史的教訓是切勿開啟戰爭，但人類沒有吸取任何教訓。