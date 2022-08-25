開學在即，內地眾多院校已展開註冊入學程序，可是不少準備前往內地升學的學生仍滯留香港，他們擔心趕不及辦理註冊而失去學位。據教育部統計，今年1月約有1.8萬港人在內地就學，按年升逾一成。內地近年已成學生離港升學首選，本學期料再有逾3,000新生，人數眾多。

深圳健康驛站制度縱已加碼至每天2,000個名額，惟仍供不應求，難以惠及所有迫切的學生。內地雖早已為8類人士增設「人文關懷通道」，提供額外名額，然而對象卻並未涵蓋任何北上就學的港生。疫情肆虐下，與內地恢復通關尚需時日，惟開學在即，眾多內地升學的港生在短期內前往內地成為迫切需要。

教育局日前公布協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施，當中包括將港生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加他們獲得名額的機會，並會調動隔離酒店配合。此外，經中央積極協調，來往香港及各內地城市的載客航班將會增加，並容許香港學生優先訂票，以疏導需前往內地升學的港生。

筆者一直關注跨境生的需要，這次的便利措施可謂是一場及時雨，然而仍有不少就讀內地中小學的港生，未能受惠於此次安排。就此，政府應繼續與內地商討，動態調整配額；並研究設立「在港驛站」，讓學生在港閉環檢疫，再透過閉環通道前往內地；以及酌情容許家長或監護人申請與14歲或以下學生同行，爭取讓更多學生受益。

疫下跨境上學、升學困難重重，期望政府能與內地高效協作，盡快完成申請便利措施學生的資料審批，並落實上述建議及推出更多協助港生北上的措施，保障跨境學生需要，做到「民有所呼，我有所應」。