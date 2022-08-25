近月中央電視總台在黃金時間先後播放了兩套電視劇，講述內地基層幹部和地方官員發揚愚公移山的艱苦奮鬥精神，堅持在無錢無技術的極端情況下，團結人民為解決食水用水問題，經過不懈拚搏，終底於成的真人真事感人故事。《紅旗渠》講述河南省林縣人民經10年努力築成，解決了300多條村數十萬人的食水用水；《高山清渠》介紹了貴州省遵義縣窮山鄉經過36年築成「大發渠」，解決了滴水貴過油的民生桎梏。港人看完兩劇之後，聯想特區政府25年來都沒有解決市民「無啖好食」的牙齒衞生健康問題，非常不滿！責問港府除了無心之外，甚麼都有。為甚麼25年都不想盡辦法解決，令市民有牙食飯？

畸形的香港，回歸之後沒有對牙科服務徹底去殖化，一直保持着殖民地時代歧視百姓的不公平制度。公務員可以獲免費的、全面的牙齒保健和牙科診治服務，包括洗牙、補牙和鑲牙等全套牙科服務的衞生特權，可是相同的牙科服務並不對全港市民開放提供，對市民只局限提供止痛及拔除患齒的兩項服務，但也要排長龍。難道老百姓沒納稅嗎？難道老百姓的牙不是牙嗎？難道老百姓的命不是命嗎？

政府推搪已提供長者醫療券的形式幫助市民，但是只限65歲以上的市民。對此，所有曾有過牙患之苦的香港市民，都批評政府是「何不食肉糜」。須知老百姓要洗牙、補牙、鑲牙等服務，只能找私家醫生提供，且收費極昂貴，長者醫療券的有限金額補助只是聊勝於無，不敷開支，尤其是經濟困難和靠綜援維生的貧困市民，在牙痛慘過大病的折磨下，只能強忍和死頂，真是「無啖好食」。可嘆港官不如內地最基層的幹部官員般，為解決人民食用有水而奮鬥不息，無視牙患者「無啖好食」困境。