疫慌下，市民生活益發艱難。本港通脹連續兩個月上升，主要因食品、能源及衣履等價格升幅擴大。最令人氣結的，莫過於兩間大型連鎖超級市場，本身已經受惠於疫情下銷售量大增，可惜佢哋不但冇盡大企業嘅社會責任，與市民「同舟共濟、共度時艱」，反而趁你病，攞你命！恐龍復活開大口，賺到盡！

有政黨「超市價格關注組」公布一項調查結果，比較兩大超市內12款民生相關貨物喺兩年內嘅價格變動，發現消費者信心上升嘅同時，超市物價亦上漲唔少，部分貨品加價更逾四成。此外，佢哋仲發現，據第二階段消費券發放前後12日嘅貨品物價，與兩年前嘅金額比較，兩大超市嘅物價價格指數均錄得一成升幅。兩大超市真可謂「店大欺客」。加你一成唔加你兩成，算有「良心」喇！仲呱呱叫？

民生多艱。有團體訪問咗逾650個育有在學子女嘅基層家庭，了解其抗疫期間嘅生活及情緒狀況，發現近70%受訪家庭表示對持續防疫抗疫支出感到困難，即使領取書簿津貼或在職家庭津貼，仍面對苦況，且疫下收入大減，總收入一萬蚊或以下嘅家庭，其抑鬱、焦慮及壓力指數均達嚴重水平。

其實，好多嘢根本毋須調查，憑常理推測都知道！譬如話周邊國家如新加坡、日本、南韓等，根本無懼疫魔糾纏，星洲放寬口罩令，由今年4月26日起，只保留室內必須戴口罩及進入高風險場所必須接種新冠疫苗，校內上課不須戴口罩。日本據報或放寬入境防疫措施，打齊3針者毋須提交核酸檢測陰性證明。而香港卻一味添煩增亂，又話「紅黃碼」14日適應期已到，開始嚴厲執法，違者可判罰萬元！政府究竟還想折騰小民尤其老人家到幾時？老朽情願讓新冠肺炎當作流感看待！