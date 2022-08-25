內地多位「愛國大V」，如司馬南、盧克文等，最近在社交平台被封殺。幾年來，這批人不斷鼓吹反美、反日、排外、仇富、污名化資本、妖魔化公知，煽動民族主義，大興網絡批鬥之風，依靠滾滾流量，賺得盆缽滿滿。然而背地裏，他們有的到美國移民、買房，有的到日本養病、定居。所謂的愛國，不過是他們的一門生意。

「愛國大V」們逢美必反，一切問題的禍水源頭都可以歸結到美國幕後操縱，美國的一切都是陰謀。甚至公然為恐怖分子拉登招魂，頌揚為反美英雄。而所有問題最後的贏家則必定是中國，處處在「下大棋」。他們的種種論調，譁眾取寵，煽惑民眾，令「小粉紅」、「五毛黨」如同打雞血，喊打喊殺，目空一切，到了走火入魔、罔顧常識的地步。

一個成熟的偉大民族，必定是包容、開放、自信地去了解、借鑑、吸收其他國家民族的優秀文明成果，才能鍛造培養具備國際視野的經營。從來沒有一個大國是依靠自大狂妄、偏執狹隘的「憤青」建立的，不屑於了解外部世界，或是只津津樂道於那些陰暗負面的內容，獲取阿Q式的精神勝利。

在「愛國大V」們的引導下，這些年內地年輕人出現了一個令人擔憂的苗頭，如同義和團一樣逢外必反，拒絕正視一切外來文明，更遑論理性學習。動輒上綱上線，繃緊鬥爭一根弦。小學課本插圖不夠陽光，就認定是美帝暗中滲透扶持；民企要進軍新興產業，便懷疑勾結反華勢力，要搞垮國內經濟。

有些行為甚至荒唐幼稚得可笑。比如，買國產手機就是愛國，買蘋果手機就是漢奸；有女生在蘇州穿和服拍照，結果被舉報，而派出所的警察竟然將其和服沒收，罪名是尋釁滋事。這比十幾年前打砸日本汽車更加荒謬。和服並非侵華日軍的軍服，將一切日本文化與國恥強行掛鈎，靠這種行徑樹立的「文化自信」、「愛國主義」，只是貽笑於世界的自大、自卑。再者，「派出所」亦來自日本。中國最早的派出所，就是日本殖民者在台灣設立。按同樣邏輯，豈非所有派出所都應作為日軍餘孽進行搗毀？

凡此種種，令中國陷入極為不利的輿論環境。當下的孤立處境，不能總歸咎西方打壓，過度僵化的強硬路線，難辭其咎，失去了周恩來、鄧小平那樣廣交朋友、打造國際統一戰線的眼光與胸襟。

司馬南社交帳號被封殺後，故技重演，聲稱是因為自己伸張正義被資本報復，趁機繼續包裝自己的英武形象。其實，這些年，受連番整肅，也拜司馬南等人所賜，資本早已噤若寒蟬，哪敢跟「愛國者」叫板。說穿了，這些大V，不過是官方豢養的走狗，需要時，放出來咬人；不需要時，隨時卸磨殺驢，棄之如敝履，以平息民憤。司馬南等不會不明白。只不過，一來不甘心財路被擋，二來又不敢對着官老爺狂吠，只好繼續拿資本撒氣。