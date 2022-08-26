產評：天災人禍無盡頭　全球經濟有排愁

今年以來，全球天災人禍接踵而來。新冠肺炎疫情不散、俄烏戰爭與中美博弈激化地緣政治，持續衝擊國際供應鏈，改變世界能源和糧食格局，加上各地出現的極端氣候，猶如向疲弱的經濟多踩一腳。各大經濟體既要抗通脹，又要防經濟衰退，可實際上刻下通脹既非由增長帶動，這兩個目標自然亦難以在同一時間實現。眼前全球經濟衰退風險，已遠超通脹問題，市場秩序大混亂，苦日子還在後頭！

新冠疫情爆發至今已逾兩年，全球經濟本就「內傷」未愈。偏偏今年2月爆發俄烏衝突，至今已過半載，尚未有結束的迹象。西方國家對俄羅斯發動的金融制裁，已改變全球能源、糧食以至金融貨幣的格局，讓全球央行「大撒幣」令物價上升的後遺症加速浮現。

綜觀全球3大經濟體，先說歐洲，俄烏戰爭引發的能源危機，已將歐洲經濟「廢武功」，即將來臨的寒冬，歐洲人恐要還原基本步，燒柴取暖，將是最好的說明。歐洲經濟活動大受影響，衰退壓力之大可謂前所未見。

再看美國，11月國會中期選舉將近，拜登政府正施展渾身解數抗通脹兼反華以爭取選票。問題是拜登政府既走在錯誤的道路，自無法令通脹大幅降溫，各方得盡快適應高通脹的「新常態」，聯儲局得繼續加息。美國近兩季經濟繼陷入技術性衰退，明年滯脹風險正上升。

歐美經濟不濟，還要搞反全球化、不斷揮動制裁大棒，衝擊國際供應鏈，造成金融動盪，讓世界經濟添煩添亂，是不折不扣的「人禍」。一直以高增長見著的中國，清零防疫政策令經濟景氣急降，樓市危機打擊投資與消費，加上美國圍堵不絕，令內外雙循環戰略難施展。亞洲龍頭有難，區內經濟體亦不會好過，近季區內製造業數據表現差劣只是開端。

偏偏這時全球多地出現極端氣候，北美洲、歐洲、亞洲及中東地區有如處於火燒狀態，世界6大河川「乾塘」，部分河段已見底，影響民生經濟；美國加州、日韓、巴基斯坦則現水災，早晚會激化糧食供應問題。全球經濟衰退甚至大蕭條，絕非危言聳聽！

好花不常開，好景不常在！世界經濟周期有起有落，本是平常事，但人為的禍患，已嚴重扭曲正常的周期運行，亦削弱應對天災的能力。所指的是過去全球化下各地協作的基礎，已被美國霸權所瓦解，取而代之是東西分裂、亂象頻生。全球製造、旅遊、地產、金融等重點行業，將無法重現疫前的繁榮，而應對極端氣候的全球減碳環保、推動綠色經濟等議題，只怕亦事倍功半。世界經濟規模非但難再擴張，收縮的壓力更愈來愈大，也不可能兩三年就能重塑出新的秩序。

更令人擔心的乃美國無法接受亞洲崛起，中國成其頭號敵人，更藉印太戰略和兩岸問題搞風搞雨，一旦擦槍走火，就連需求較旺盛的亞洲亦遭殃的話，全球經濟前景將更加暗淡。

世界經濟何時才能揮別苦日子，迎向新未來？至少需耐心等待中美兩國重新找到和平共存的新平衡點，安樂日子始有望重來。