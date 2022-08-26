功夫茶：港府養出大毒瘤　兵賊難分差鬥差

風聲雨聲，仲有搶劫聲！聲聲入耳，又係南亞兵團食大茶飯，今趟唔使藉月黑風高迷離夜，日光日白就來料。呢，尋日下午點零鐘，一名南亞匪徒單人匹馬闖入元朗福康街一間珠寶店，拔出一把約一呎長利刀指嚇職員，職員見狀唔敢妄動，南亞匪徒隨即擸走多盤金飾，繼而奪門逃之夭夭！

接着都係咁上下版本，金舖職員驚魂甫定慌忙報警求助；警方接報趕到，循例問個究竟再喺附近一帶兜截；當然亦會翻查店舖及附近街頭嘅「天眼」片段，了解吓匪徒逃走路線，通常無功。案件已交由元朗警區重案組跟進。

阿哥，南亞刀匪劫金行、錶行都唔係乜嘢新聞咯！元朗、油麻地、尖沙咀都係佢哋落手較多嘅地方，相信呢啲係佢哋較熟悉嘅地頭。嗱！唔好話功夫茶又往事重提，正所謂「家中無才子，官從何處來」，依家卻係「政府唔大愛包容，南亞賊從何處來」？一提起南亞匪、假難民，功夫茶好難唔勞氣甚至扯火，就係因為佢哋成為治安毒瘤，根本就係港府「生出嚟」，之後豪花幾十億元養癰遺患！如此笨實，世上少有！

假難民禍港咁多年，本報長期要求政府唔好拖拖拉拉，要即時遣返假難民，做唔到即時遣返都要簡化免遣反聲請審核程序，而治本之道始終係退出國際難民公約。此外，對付假難民，最低限度都要重設禁閉式難民營，減少佢哋湧港食大茶飯嘅誘因！可惜歷屆特首，由董伯伯至今，草蛇灰線，伏脈千里，港府大愛縱容下養出咁嘅毒瘤怪胎，不就是不聽東方言，大鑊鑄眼前嗎？

呢嗱！講開又講，香港治安近排予人愈嚟愈崩壞嘅感覺！有論者指出，一粒老鼠屎足以攪壞一鍋粥！旨哉斯言，尋日嘅法庭新聞，就有好幾單警隊老鼠屎嘅濕滯嘢，好似47歲休班差佬涉超市偷拍一名22歲女子裙底啦，一名30歲高級督察涉嫌於前年喺警察總部內偷竊屬於警方嘅即食鮑魚啦，退休前警司涉訛稱置業供自己家人居住，獲批貸款約600萬元，並透過出租單位獲得逾百萬元租金，涉兩項欺詐罪啦！

各位，呢啲「偷呃騙」甚至偷窺女士「裙底春」，對帶勇之人嚟講係「老鼠屎」，點都係令人側目！之但係更令警隊蒙羞嘅，除咗串謀妨礙司法公正、淪為黑社會保護傘外，早排更令人驚駭嘅無過於4名警員涉與15歲少女非法性交，其中3人遭起訴。身為警務人員，知法犯法，做埋啲咁傷風敗俗嘅行徑，顛覆市民三觀，香港治安點會好？難怪有論者大哉問：「香港警察怎麼了？」市民家長都好頭痕！點指兵兵，點指賊賊，衰世警黑不分，兵賊難辨，好似摩羅差騎膊馬，差上差。依家香港「禮義廉恥」四維不舉，差佬拜關二哥有用咩？功夫茶惟有寄望港人自求多福，南無阿彌陀佛！