正論：打擊黑點留死角　水鄉淪為垃圾崗

除惡務盡，不留死角，這鐵律除了針對打擊罪案，打擊衞生黑點亦當作如是觀。「香港新市容」打擊衞生黑點計劃現正風風火火地展開，惟新界及離島地區環境衞生不斷惡化，卻不為港府所重視，猶如留下死角缺口。風光明媚的大澳正正被廢棄物所毀，水鄉淪為垃圾崗，官僚看見了嗎？

繼本報昨日頭版報道牛池灣村碩鼠橫行、有酒樓違規在後巷處理食物後，食環署終於「踢一踢、動一動」派員執法及清潔，顯見港府所謂打擊全港600多個衞生黑點的「清潔騷」雷大雨小，根本無法覆蓋所有衞生問題，食環署更是尸位素餐。詎料一波未平一波又起，本報再揭發水鄉大澳原來早已淪為垃圾崗，美麗的景色蒙污。

本報記者直擊，大澳碼頭有一堆用綠色帆布蓋着的竹枝，長期佔用行人路，據知已擺放至少4個月，亦有部分建築廢料跌入附近的海面及紅樹林，破壞自然生態。走到龍盛街與太平街之間的小巷，超過10輛車身印着簡體字的電動三輪車被人棄置路上，不少因日曬雨淋而破爛不堪，部分仍插着車匙。儘管地政總署有在車身貼上告示，要求車主限期將車輛移走，惟有關告示已過期近3個月，署方顯然無派員跟進。

更不堪的是，不遠處有大批建築廢料被人堆積路邊及草地上，最大一批面積達到半個籃球場般大，遠看有如一座垃圾山。這些建築廢料包括大量碎石、磚頭、竹枝、木板以至空油桶等，部分更延伸至一片大草地內。

顯而易見，大澳並非市區，「山高皇帝遠」，遂成為非法傾倒建築廢料、棄置垃圾和廢車之地。即使地政總署知情也無認真跟進，求其張貼告示了事，運輸署同樣關人個關，結果棄車依然存在。至於非法傾倒建築廢料和垃圾，涉及食環署和環保署等部門，若位處官地，則關地政總署的事，結果一如既往「三個和尚無水食」，部門你推我讓，致令衞生問題積重難返。

大澳是知名旅遊區尚且被政府部門冷待，其他新界鄉郊地區更是可想而知，這就難怪，元朗、上水、屯門一帶經常被揭發存在數層樓高的垃圾山而無人理會。正是部門官僚怠政成風，美其名曰按本子辦事，實際上不做事、不作為、互相卸責、互相扯皮，香港才會淪為垃圾港、老鼠港、疫病港，這種「卸膊文化」根深柢固，絕非一時三刻就能改變。正如本報經常強調，現屆政府縱有強政勵治的決心，但部門公務員若不積極配合，全港清潔運動必然又是大龍鳳一場，一陣風過後便無以為繼。

說到底，搞衞生不是叫口號，更不是做騷；搞衞生必須多管齊下，持之以恒，部門必須積極有為，勤於執法，並加強教育和宣傳，香港才有望變成名副其實的「香」港。奈何食環署、地政總署、運輸署、環保署等官僚懶惰成性，現屆班子同樣沒有魔術棒令公務員脫胎換骨，何況沒有引入衡工量值指標和問責制度，香港何時才能徹底根治衞生問題、何時才能達到國際城市標準，真是天曉得！