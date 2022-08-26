世界視線：俄烏戰爭踏半年　美國插手恐難完

烏克蘭周三迎來第31個獨立紀念日，巧合當天也是俄羅斯在烏發起特別軍事行動踏入半年的日子。相信世人也想不到俄烏衝突會持續這麼久，且暫時仍看不到盡頭。烏克蘭總統澤連斯基當日發表講話，信誓旦旦地宣稱烏克蘭在俄國入侵一刻獲得「重生」，這場衝突將以烏克蘭獲勝告終。與此同時，美國宣布向烏提供約30億美元軍事援助，是衝突爆發以來對烏最大筆援助。

澤氏表明不會在領土問題上妥協，並揚言將奪回東部頓巴斯地區丟失的土地和克里米亞半島。儘管基輔屢屢喊出大反攻口號，美國也不斷送上援助，卻未能扭轉烏軍戰場上的不濟表現，更有大批武器不知所終，引來貪腐之嫌。事實上，烏軍在戰場上損失慘重，也沒有足夠的能力及重型武器還擊，因此所謂反攻純粹是輿論訊息戰，藉以繼續爭取西方軍援支持，現實卻是在自欺欺人。

近期俄控的扎波羅熱核電廠、克里米亞先後遇襲，之後到俄總統普京盟友兼智囊杜金的女兒達里婭死於汽車炸彈襲擊，似乎有人希望令陷於膠着的俄烏戰爭升溫。俄外長拉夫羅夫甚至放下狠話，稱對殺害達里婭的幕後黑手不會手下留情。基輔政府擔憂莫斯科報復，下令禁止公眾慶祝獨立日；中美及多國也通知本國公民迅速離開烏克蘭，似乎意味着當地可能爆發大規模的軍事行動。

這場戰爭改寫了二戰後歐洲地緣政治格局，更令當地深陷嚴重滯脹及經濟危機。夏季熱浪尚未結束，歐洲人民已在擔心冬季如何取暖，自然也不斷降低援烏的意願。結果，此前表現積極的英、法、德、西班牙、意大利和波蘭，7月份對烏軍事援助竟然是「零」。無奈在美國帶頭下，德國硬着頭皮宣布再對烏提供5億美元軍援，但軍方同時表明，能向烏輸送的武器已達上限。

美國不斷對烏克蘭局勢拱火，目的除了繼續賺取戰爭紅利，同時將歐洲重新與之深度綑綁。瑞士傳媒近日指出，美國向歐洲銷售天然氣利潤暴增，市場份額也從20%增至60%；而美國的所謂巨額對烏軍援，實際是把納稅人的錢給了美國軍火商。如此看來，俄烏戰爭何時結束，恐怕取決於美國的意志。