香港疫情反覆，紅黃碼制度還未能實名制，有待電話實名制在明年2月啟動才可實行，疫病追蹤困難，阻截不易。近日新增確診上升至逾8,000宗，病死者亦增加，政府無力抑制。染病者很快便會超過每日萬人，回復第5波疫情當初的情況。

現時就算重症和病死者未如年初那樣嚴重，不是病毒馴化。一方面，幼兒併發症嚴重，風險極大。另一方面，患者的後遺症開始被發現為並不簡單，發病後遺症時間長、影響大，對康復者的健康可能帶有深遠的威脅，不能輕視。此中因素，可能便是BA.5變種病毒開始佔染病主流，與Omicron病毒不同，當BA.5完全主宰疫情，重症、病死和後遺症相信便可清楚顯現，屆時香港每日染病者上升至一萬人以上，重症、病死者人數大升，特區政府的防疫政策便不可能依舊寬鬆。

可是，缺乏實名制的紅黃碼制度，政府不易追溯病毒始源，不明傳播源頭，便只是有病便醫，沒法預防。而患病與打疫苗效果相同，抗體迅速下降，不能防範染病，只靠病者體質應付，怎樣可抑止疫情呢？歐美例子或許可作證明：疫情爆發，患病者大增，佔人口幾成，他們患病即時的抗體作用，以及餘下未患病者人數相對減少，當可把疫情由高峰回落。但這不是消滅疫病，只是循發病周期循環。一是患病者的抗體作用下降，社區裏還是充斥病毒，便可使已患者復患，發病人數回升。二是病毒變異，新的病毒逐步肆虐，原來靠本身體質免患的，未必可戰勝新變種病毒的攻擊，例如近月BA.5病毒的作用。

新變種病毒帶來新的患者，也使原來舊變種病毒患病復原者面對再度染病的威脅，疫情便不會完結，反演變出新一波來。日本、南韓最近的情況，或許可證實這樣的演變循環。歐美「躺平」國家統計不齊，沒法印證或否定，相信要當地疫情特別惡化，我們才可知端倪。但至少，它們乃至新加坡等解除防疫措施，只代表當前疫情減緩，不代表疫病已風土化、馴化，不會發生大的公共衞生威脅。

為慎重計，特別是其中還可能夾雜政治性的生化攻擊風險，內地動態清零，精準手段，特區政府不能在紅黃碼上因循拖延，一是盡早實行實名制；二是趁下波疫情未起，實行分區的全民檢測以作預防。

不堅持清理疫情，香港的經濟與政治難以復原。