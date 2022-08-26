佩洛西竄訪台灣，解放軍持續實戰軍演包圍、封鎖台灣，兩岸局勢空前緊張之際，國民黨副主席夏立言按照今年6月已定好的行程去了大陸，8月24日晚在崑山與大陸海協會會長張志軍餐敍。

夏立言的大陸行，沒有甚麼人重視。國民黨早已被民進黨打得「滿地找牙」，成了民進黨搞「台獨」的應聲蟲，在台灣朝野已經沒有甚麼影響力。不過，夏立言既然來了，大陸還是要盡主人家的待客之道，聽聽他說甚麼，餐敍一番還是必不可缺的。這個夏立言也是老政客，當然知道自己和國民黨的可憐處境，知道國民黨在當今局勢下不轉變立場，不和民進黨劃清界線、反對「台獨」，大陸是不會再對它「另眼看待」的。

然而，夏立言還是要代表國民黨擺出一副不向大陸示弱的架勢，向張志軍「表明態度」。他在餐敍前就說，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱。第一要務，是要傳達台灣民眾對於大陸今次軍演的不滿和憂慮；接下來，就是對農產品檢驗檢疫問題，對大陸暫停輸入一些產品表示不滿，聲稱這「更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計」。夏立言還聲稱，兩岸應盡快溝通以恢復民間正常交流，便利兩岸民眾日常生活，「確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決」云云，頗有指摘大陸之意。

夏立言不知道這個局面是由民進黨摧毀「九二共識」，以及國民黨支持蔡英文當局「倚美謀獨」造成的嗎？不知道國民黨向大陸提出這些「要求」，首先就應該站在民進黨、蔡英文當局的對立面，向「倚美謀獨」開火才是嗎？他們當然知道，但不能這樣做，因為國民黨和民進黨都想「倚美謀獨」，過去還有顯性和隱性之分，現在這個分別沒有了。君不見，國民黨主席朱立倫早前跑到美國去表忠心嗎？為了爭「大選」，朱立倫表現得更能「體貼」依據美國的想法「謀獨」，讓美國更放心。故此，夏立言的大陸行，就是瞎扯淡！